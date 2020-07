Més de 250.000 treballadors recuperen l'activitat després d'un ERTO al País Valencià

La reactivació de l'economia després de la desescalada al País Valencià ha permès sortir 252.642 treballadors dels seus expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) provocats per la crisi del coronavirus.Segons les dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, a València s'han incorporat a l'activitat econòmica 130.035 treballadors, 94.610 a Alacant i 27.997 a Castelló. Aquestes dades fan referència al període corresponent entre el 12 de març i el 22 de juliol del 2020 i suposen el 59,3% del total de persones afectades per un ERTO.Des de la Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral s'han resolt un total de 62.872 expedients d'ERTO dels 66.299 que s'han presentat fins el 22 juliol, la qual cosa suposa que més del 94% dels ERTO ja estan resolts. Els sectors afectats per ERTO són majoritàriament els serveis i la indústria, seguits per la construcció.

