Alerta entre el jovent: tants positius en l'última setmana com en tot el mes anterior

La situació epidemiològica és "crítica". Ho ha reconegut el Departament de Salut , que ha posat el focus en la gent jove com un dels focus dels repunt i, en especial, en l'oci nocturn , fins al punt d'estar estudiant tancar de nou les discoteques . És justificada aquesta temença? Les dades apunten a que sí, ja que, tot i que els contagis creixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre el jovent, fins al punt que es van detectar tants contagis entre menors de 30 anys durant l'última setmana com en tot el mes anterior, a Catalunya.Entre el 15 i el 22 de juliol, fins a 1.741 joves han donat positiu -una xifra que s'haurà de corregir a l'alça, ja que les dades dels darrers dies sempre són incompletes-, mentre que, en les quatre setmanes anteriors, n'hi van haver 1.742. En tot el mes de maig, tan sols es van detectar 1.069 contagis en menors de 30 anys, tot i que aquesta dada no és del tot comparable, ja que molts casos no es computaven per manca de testos. Les xifres de juny i juliol, en canvi, haurien de ser més homologables i aquestes, tal com es pot veure en el gràfic superior, només han fet que créixer, i cada cop més.La primera setmana de juny, per exemple, tan sols hi va haver 175 positius en menors de 30 anys, deu cops menys que en l'última setmana. I, si bé és cert que els casos detectats han crescut en tots els grups d'edat, en cap ho ha fet tant com en el més jove. En cap altre, per exemple, se dona la circumstància que l'última setmana hi hagi tants contagis com en les quatre anteriors o que la quantitat s'hagi multiplicat per deu des de principis de juny.Una manera de visualitzar-ho és comprovant com ha evolucionat el pes dels positius en menors de 30 anys respecte el total. I és que, si a principis de juny representava el 18,8% del total, l'última setmana ja suposa el 33,6%, després d'un lent però progressiu increment. Pel que fa als altres grans grups, el de 30 a 49 anys s'ha mantingut força constant a l'entorn del 35-40%, amb alts i baixos, i el d'entre 50 i 69 anys ha perdut cert pes. El que ha cedit més terreny és el col·lectiu de 70 i més anys, passant d'acumular el 21,7% de contagis, a principis de juny, a situar-se per sota del 10% durant tot el juliol, per bé que, en termes absoluts, tornen a créixer-hi els positius.Altres estudis ja han posat de relleu que l'increment de proves PCR està permetent detectar molts més casos de gent jove i majoritàriament asimptomàtica o sense massa problemàtica associada que en el moment àlgid de la pandèmia. Això provoca que, malgrat l'increment tan notable de casos -s'ha passat de 873 contagis setmanals detectats a 5.177, en un sol mes-, no hi hagi per ara un col·lapse hospitalari agut ni una quantitat elevada de casos crítics. El risc, però, hi és, ja que, tot i no patir quadres greus, aquests joves poden encomanar la malaltia.En tot cas, es complicat saber fins a quin punt queden encara molts casos sense detectar, sobretot entre els joves més asímptomàtics. En nens petits, per exemple, és encara més complicat de trobar. Segons l'estudi de seroprevalença del govern espanyol, tan sols el 24,1% dels catalans amb anticossos el maig eren menors de 30 anys, un percentatge quasi deu punts inferior al dels contagis actuals que es detecta en aquest col·lectiu.Això vol dir que realment ara la incidència en el jovent és molt major que en la primera onada? No necessàriament, ja que alguns estudis apunten que precisament els casos lleus o asimptomàtics no generen prou anticossos per ser detectats posteriorment, motiu pel qual podríem no saber amb precisió quanta gent va passar del tot la malaltia durant els primers mesos d'impacte.Sigui com sigui, és molt probable que, pel fet de presentar normalment menys complicacions, hi hagi més contagis no detectats entre joves que en altres grups d'edat. I malgrat això, el percentatge de positius que sumen (33,6%) és lleugerament superior al seu pes poblacional a Catalunya (31,3%), cosa que semblaria indicar que efectivament la incidència del coronavirus és especialment elevada en els menors de 30 anys.Ara bé, a tot el país és així? No, ja que el percentatge de contagis en gent jove és especialment elevat al Camp de Tarragona (42,7% del total a la regió, durant l'última setmana), les Terres de l'Ebre (39,1%), la regió metropolitana nord (39,1%) o la metropolitana sud (37,3%). En canvi, la incidència recent en la gent jove és força limitada a la Catalunya Central (23,9% del total a la regió) i Lleida (25,8%), tal com es pot veure en el gràfic inferior.

