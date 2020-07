Els contagis a l'Estat continuen a l'alça

El Ministeri de Sanitat ha notificat 971 nous casos de Covid-19 aquest dijous, davant dels 730 d'ahir, el que en suposa 241 més. El total de positius ascendeix a 270.166 des de l'inici de la pandèmia. En els últims 14 dies han iniciat símptomes 5.514 persones que han estat diagnosticades amb el virus, 1.601 en l'última setmana.Dels 971 nous diagnòstics, 182 s'han registrat a Catalunya, 415 a Aragó, 102 a Madrid, 47 a Andalusia, quatre a Astúries, dos a Balears, cinc a les Canàries, quatre a Cantàbria, 19 a Castella-la Manxa, cinc a Castella i Lleó, 33 al País Valencià, sis a Extremadura, set a Galícia, un a Múrcia, 66 a Navarra, 61 al País Basc i 12 a La Rioja.A més, s'han produït tres morts en les últimes 24 hores, i set en l'última setmana (dues a Catalunya, una a Castella i Lleó, una al País Valencià i tres a Madrid), per a un total de 28.429 defuncions registrades en les estadístiques oficials.Al mateix temps, hi ha hagut 296 ingressos hospitalaris per Covid-19 durant l'última setmana (126.241 en total) i d'aquests 15 han necessitat un llit a l'UCI (11.741 des de l'inici de la pandèmia).Aquesta actualització diària suposa un increment important respecte als altres dies de la setmana. Dilluns es van registrar 685 contagis, dimarts 529 i dimecres, 730, pel que els gairebé 1.000 nous positius d'aquest dijous suposen un augment brusc.

