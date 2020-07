Salut alerta d'una situació epidemiològica «crítica» però descarta un nou confinament

"Estem en uns dies crítics". Així ha resumit la situació de risc de contagis de coronavirus a Catalunya -especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona- el nou secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. A més, Argimon ha qualificat d'"alt" el risc de rebrot al conjunt del país.El secretari de Salut Pública ha comparat la situació epidemiològica actual amb la de finals de febrer i ho ha atribuït al fet que actualment es fan moltes més proves PCR que a l'inici de l'epidèmia.Argimon ha tancat la porta a un confinament i ha posat el focus en la responsabilitat individual a l'hora de minimitzar la propagació del coronavirus. El secretari de Salut Pública ha reclamat a la ciutadania que respecti les mesures de seguretat sanitàries per evitar que la corba de contagis "es dispari". "No podem repetir la pel·lícula", ha dit. L'alerta se centra en el creixement de casos a l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que al Segrià Salut considera que el brot s'està estabilitzant.Argimon també ha instat a reduir la mobilitat i les "interaccions socials" tot i que la percepció dl risc de contagi sigui més baixa que al març. "Cada vegada hi ha més gent del nostre entorn que pot estar contagiada", ha apuntat el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.Els responsables de Salut s'han mostrat "favorables" al tancament de locals d'oci nocturn per evitar la propagació del virus. Ara bé, Argimon ha detallat que la la decisió sobre el funcionament de les discotques es prendrà de manera "col·legiada".El creixement de casos ja s'ha vist reflectit en el dia a dia dels centres de salut. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha assegurat que el sistema de salut encara no està "tensat" però ha avisat d'una tendència preocupant.La setmana del 24 de juny van ser 2.050 les persones sospitoses de tenir Covid-19 ateses als CAP catalans, mentre que la setmana passada en van ser 8.551. En els darrers 15 dies els hospitals també han notat la propagació del coronavirus. Fa dues setmanes el percentatge de pacients que anaven a urgències a causa del coronavirus eren el 2% del total, una xifra que ara ha pujat fins al 4%.Pel que fa als ingressos hospitalaris, fa 15 dies se'n van registrar 131 arreu del país. Actualment, la quantitat s'ha elevat fins als 401.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor