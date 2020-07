El Suprem rebaixa les penes als ultres que van assaltar Blanquerna

La Sala Segona del Tribunal Suprem ha condemnat els 14 assaltants del Centre Cultural Blanquerna a Madrid a entre 2 anys i 7 mesos de presó i 2 anys i 9 mesos. Això suposa una rebaixa de penes respecte a la seva anterior sentència, que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional.La condemna continua suposant, això sí, l'elevació de les penes en relació amb la sentència de l'Audiència de Madrid, que inicialment els va condemnar a entre sis i vuit mesos de presó per delicte de desordres. El Suprem els condemna per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb un delicte contra el dret de reunió però exclou l'agreujant de discriminació ideològica així com el de danys en béns públics, tal com va ordenar el TC.La primera sentència del Suprem sí els incloïa i, per tant, les condemnes eren de fins a quatre anys. En la nova resolució, l'alt tribunal estima parcialment els recursos de la Fiscalia i de la Generalitat contra la sentència inicial de l'Audiència de Madrid, del febrer del 2016. El Suprem continua sense apreciar l'atenuant de reparació del dany en el delicte de desordres, que va aplicar l'Audiència de Madrid, perquè considera que el delicte no té un perjudicat concret.També els imposa una inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna. Pel que fa al delicte de danys, el Suprem manté les penes de multa establertes per l'Audiència de Madrid -d'entre 1.800 i 2.400 euros- perquè la sentència del TC deixa sense efecte l'agreujant de danys a béns públics. També deixa fora l'agreujant per discriminació per raons ideològiques.

