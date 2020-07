Dos menors greus i set ferits més en l'incendi d'uns baixos a Sant Adrià

Dos menors estan en estat greu i set persones han resultat ferides de menys gravetat en l'incendi d'uns baixos d'un edifici de 12 plantes a Sant Adrià de Besòs, al carrer Mart. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès en total nou veïns per inhalació de fum: els set de menys gravetat els ha traslladat a diferents centres, els menors greus els ha evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron i ha donat d'alta dues persones més en el mateix lloc.Els Bombers han rebut l'avís a les 11.47 hores i han enviat sis dotacions. També s'hi han desplaçat els Bombers de Barcelona. A les 12.04 ja s'ha donat el foc per apagat. El SEM ha activat 18 ambulàncies.L'incendi ha afectat el menjador, el passadís i un vestíbul. A l'arribada dels Bombers, els veïns ja havien iniciat l'extinció des de l'exterior amb extintors, i això ha fet reduir la intensitat de les flames. S'han rescatat dues persones de l'interior del pis.Com a mesura preventiva per la gran quantitat de fum que hi havia a l'escala, els Bombers han evacuat alguns veïns dels pisos superiors, i d'altres han quedat confinats als seus domicilis. Un cop apagat el foc, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat totes les plantes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor