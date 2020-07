Fre de PP i Cs a la llei per regular el preu dels lloguers

Ciutadans i el PP han anunciat aquest dijous que recorreran al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) per frenar l'aprovació de la proposició de llei per regular el preu dels lloguers a Catalunya. La mesura ha estat pactada per JxCat, ERC, els comuns, la CUP, el Sindicat de Llogaters i desenes d'organitzacions socials.El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha reclamat al Govern no caure en la "demagògica". També insistit que la millor manera de regular el preu dels lloguers és ampliar el sòl públic destinat a habitatges protegits de lloguer.El diputat del PP, Santi Rodríguez, ha justificat la decisió del seu partit de recórrer al CGE amb l'argument que la proposició de llei és anticonstitucional. "La competència no és de la Generalitat sinó de l'Estat", ha apuntat.A la pràctica, la petició de dictamen dels dos partits al CGE implica que la votació sobre la proposició de llei al Parlament caigui de l'ordre del dia del ple d'aquest divendres, tal com estava previst inicialment. Ara, quedarà pendent de sotmetre-la a votació al setembre, o a l'agost si hi hagués acord per convocar un ple extraordinari.Tot plegat, mentre JxCat s'ha desmarcat de l'acord per tirar endavant la mesura. El text de la proposició de llei va ser pactat pel Departament de Justícia, sota control d'ERC, i el Sindicat de Llogaters. JxCat va donar-hi suport, igual que els comuns i la CUP però ara han presentat vuit esmenes per rebaixar el text.Una decisió criticada per la resta de partits i pel Sindicat de Llogaters, que reclamen als postconvergents respecte per l'acord presentat la setmana passada.En paral·lel, l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ja s'ha pronunciat contra la proposició de llei. "La limitació de les rendes de lloguer constitueix una greu distorsió a un factor essencial de la competència com és el preu, i és un instrument no idoni per assolir l'objectiu últim de la mesura", assegura l'ACCO en el seu posicionament. De fet, segons Competència, la mesura podria reduir l'oferta de lloguer, "expulsant primer els petits inversors amb escassa capacitat d'aguantar una limitació de rendes de lloguer", i podria provocar "l'aparició d'economia submergida".L'ACCO reconeix en el seu informe que el mercat de l'habitatge "és un mercat especialment sensible per a la ciutadania i on l'evolució dels preus pot ser problemàtica", però afirma que hi ha "mecanismes més adequats" per solucionar les dificultats actuals, com ara "mesures tributàries" o la promoció d'habitatges de lloguer.

