«No té res a veure amb Sant Jordi»: Catalunya viu la diada més descafeïnada

“Fer Sant Jordi vol dir tenir 20 o 30 clients al local; si només en puc tenir tres o quatre no té sentit”, diu el Ricardo, dependent d’una llibreria infantil.

Una vuitantena de llibreries han pogut posar parades a l'exterior. Foto: Marc Cases

“Gràcies a les xarxes me n’estic, sortint, però el Gremi de Llibreters i els polítics ens han fet un ball d’opinions terrible” explica l’Àngel, el propietari d’una llibreria

Sant Jordi d'estiu a Vic Foto: Adrià Costa

“A més de roses vermelles n’he de comprar de blanques? Prou feina tenim amb les clàssiques, que ni s’estan venent”, assegura el Carles, propietari d’una floristeria de Ciutat Vella.

Sant Jordi d'estiu a Vic Foto: Adrià Costa

La imatge del Sant Jordi de juliol és inusual a Barcelona, com a nucli clàssic de la diada, i a arreu de Catalunya. El Passeig de Gràcia ja no és l'amfitrió de riuades de persones amuntegades que frisen per comprar el nou llibre del seu autor preferit, regalar una rosa o simplement passejar. L'afluència a l'emblemàtica avinguda i del centre de la ciutat és la d'un matí qualsevol. Malgrat que les entitats havien preparat un Dia del Llibre i la Rosa amb mesures estrictes, la setmana passada la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes van decidir suspendre la jornada al Passeig de Gràcia. Avui, només hi havia una paradeta en aquesta cèntrica avinguda.En total, hi ha una vuitantena de llibreries que tenen parades als carrers de Barcelona. Són moltes més les que, tot i estar obertes, no poden tenir-ne per motius d’espai o seguretat. És un Dia del Llibre i la Rosa en què no es veuen ni llibres ni roses als carrers i, encara menys, gent duent-ne a les mans. “No té cap sentit celebrar-ho avui, era millor a la tardor o cancel·lar-ho, directament”, diu el Ricardo, que despatxa en una llibreria infantil cèntrica. És una idea compartida entre la majoria de llibreters, que no entenen el perquè d’una jornada que, diuen, no s’ha promocionat ni gestionat com calia. “Fer Sant Jordi vol dir tenir 20 o 30 clients al local; si només en puc tenir tres o quatre no té sentit”, conclou el Ricardo.La mirada dels llibreters varia segons si tenen paradeta i el volum del seu negoci. “És un degoteig de gent, però no té res a veure amb Sant Jordí”, assegura la Noemí, que porta la comunicació de l’única parada en tot el Passeig de Gràcia. Venen llibres davant de l’establiment i encara tenen esperança, tal com ens expliquen. “Han baixat els ingressos, però la sensació és que la gent té ganes d’adquirir lectura i necessita cultura”, manifesta. Encara que és una llibreria molt gran, només hi poden haver 13 clients a la parada, on hi ha personal de seguretat que en controla l’aforament.Les llibreries de barri sempre ho tenen més difícil. “Teníem una parada i sempre decoràvem la botiga amb la senyera, però avui encarem el dia com un de normal”, lamenta la Marta, dependenta d’una llibreria d’humanitats i religió de Ciutat Vella. Endinsant-te cap al centre costa trobar llibreries, i encara més que estiguin obertes i tinguin parada.Amb això, llibreters han provat d’adaptar-se a la situació i aprofitar el dia tant com es pugui. “Tinc una botiga petita però gràcies a les xarxes me n’estic sortint; vaig veure que si nosaltres no fèiem res, Amazon creixia” explica l’Àngel, el propietari d’una llibreria propera al Palau de la Música. Fa dos mesos que estava preparant la diada al carrer i, en suspendre’s, explica que la venda d’avui li baixarà en un 70% o més. “El Gremi de Llibreters i els polítics ens han fet un ball d’opinions terrible”, relata el jove propietari.“Ens ha fet molt mal que es desconvoqués la festa”, assegura el propietari d’una llibreria de muntanya a l’Eixample. Té uns vuit metres de parada a la vorera i explica que, malgrat estar empipat, entén que s’hagi prohibit la convocatòria al Passeig de Gràcia per motius de seguretat.Alguns autors, tot i que pocs, també signen llibres. Estan repartits per les diferents llibreries de la ciutat i durant el dia acudeixen a tres o quatre establiments per evitar aglomeracions. Ja no hi ha cues esfereïdores ni cap mena de contacte físic amb l’autor. Les firmes es fan sense selfies, ni encaixades de mans ni abraçades. En alguns casos, els autors deixen els llibres signats i se’n van, fet que alguns clients lamenten: “A mi m’agrada regirar els llibres als prestatges, però el que dóna vida a la diada són les parades i les signatures al carrer” afirma un lector.Si de parades de llibres se’n veuen ben poques -o gairebé cap-, de floristeries menys. La proposta del Gremi de Floristes era que no només s’hi venguessin roses vermelles. Si bé des de fa gairebé tres anys també s’han venut roses grogues, aquest any s’ha sumat a la reivindicació la flor blanca. Segons l’entitat, aquesta rosa s’afegeix a la jornada en record dels estralls que ha causat la pandèmia i com a símbol d’esperança.Tot i això, la rosa blanca no ha triomfat i alguns floristes es queixen: “Per nosaltres és el doble d’inversió: a més de vermelles n’he de comprar de blanques? Prou feina tenim amb les clàssiques, que ni s’estan venent”, assegura el Carles, propietari d’una floristeria de Ciutat Vella.El florista assegura que està pensant a tancar i que el sector està malmès. “Fa un mes hi havia un mínim d’alegria però hi ha hagut un catacrac: no hi ha diners per roses i el dia d’avui és nul”, conclou.Poc ajudats i celebrant un dia que brilla per la seva normalitat. Així se senten moltes llibreries i floristeries de la ciutat en un dia que, a excepció de parades comptades i signatures puntuals, poc ha tingut a veure amb un Dia del Llibre i la Rosa i, encara menys, amb un Sant Jordi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor