Aragonès insta Torra a portar el referèndum «definitiu» a la taula de diàleg

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, coincideix amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que cal un "referèndum d'autodeterminació definitiu". "Que el puguem fer en pau i llibertat, sense por que vingui la Guàrdia Civil i entri al col·legi electoral, sense la pressió que puguin posar a la presó als qui impulsin el referèndum", ha afegit en roda de premsa des de Sant Vicenç de Castellet.El també coordinador nacional d'ERC ha afirmat que hi ha un consens a l'independentisme sobre que s'ha de tornar a fer un referèndum i que el debat està en les "condicions" i el "reconeixement" d'aquest. Segons Aragonès, cal plantejar el referèndum a la taula de diàleg amb l'Estat, que molt probablement ja no se celebrarà aquest mes de juliol Aragonès ha apostat per "acumular el màxim de forces i interpel·lar els qui estan compromesos amb la democràcia que potser no volen la independència però coincideixen que Catalunya ha de decidir el seu futur". I ha defensat que en l'agenda política que s'ha de posar a la taula de diàleg amb l'Estat no hi ha d'aparèixer només l'amnistia sinó també el referèndum d'autodeterminació."Es àmpliament compartit. Celebro que Torra ho ratifiqués ahir al Parlament de Catalunya", ha destacat el vicepresident. En la sessió de control al Parlament i com a resposta a ERC, que reclama una estratègia compartida de l'independentisme, Torra va defensar que s'ha de tornar a organitzar un referèndum d'autodeterminació i que això podria unir a tots."No crec que tinguem mai cap possibilitat de guanyar si no som capaços de fer un salt col·lectiu", va afegir Torra. No és la primera vegada que el president planteja un referèndum, ja ho va fer com a resposta a la sentència de l'1-O i llavors el va fixar per a aquesta legislatura.

