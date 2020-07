Colau guanyaria les eleccions municipals a Barcelona

Resultats del Baròmetre municipal. Foto: Ajuntament de Barcelona

Barcelona en Comú guanyaria les pròximes eleccions municipals a Barcelona, segons els resultats de l'enquesta del Baròmetre municipal presentat aquest dijous per l'Ajuntament. La candidatura d'Ada Colau obtindria un 13,9% dels vots, mentre que en els darrers comicis en va obtenir el 13,7%. Els resultats es basen en 805 enquestes fetes a veïns de la ciutat entre el 3 i el 13 de juliol.En segon lloc se situaria ERC, amb el 13,1% dels vots, després de guanyar les darreres eleccions amb el 14,1. La tercera posició seria per al PSC (9,3%) i ja a molta distància el quart lloc seria per Junts per Catalunya, amb un 4,2%.El cinquè lloc seria per la CUP, que després de quedar fora de l'Ajuntament en les darreres municipals ara obtindria un 3,1% dels vots. La davallada més destacada la patiria Ciutadans, que després d'haver rebut el 8,7% dels vots el 2019, ara només n'obtindria l'1,1% i quedaria fora del consistori. Qui tampoc entraria és la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls, amb només un 0,1% d'intenció directa de vot entre els enquestats.Pel que fa als líders dels grups municipals, Ernest Maragall (ERC) és l'únic que aprova amb una valoració mitjana de 5,4 sobre 10. Colau i el seu company de govern Jaume Collboni (PSC) comparteixen la mateixa valoració, un 4,9, mentre que Elsa Artadi (JxCat) obté un 4,7. La líder de Cs, María Luz Guilarte és puntuada amb un 3,8 mentre que Josep Bou (PP) rep un 3,2 i Manuel Valls és el pitjor puntuat amb un 3 sobre 10.L'enquesta també recull l'opinió dels barcelonins sobre la gestió de les administracions. Un 60,9% dels enquestats aprova l'Ajuntament, mentre que un 30,66% el suspèn. Pel que fa a la Generalitat, un 51,7% aprova la gestió del Govern i un 44,1% la suspèn. El govern espanyol és el pitjor valorat i només aproven la seva gestió un 42,8% dels enquestats, mentre que un 53,4% la suspèn.Tot i la bona valoració de la gestió municipal, un 60% dels enquestats pensen que la ciutat ha empitjorat el darrer any. Pel que fa a Catalunya, un 55,7% també pensa que ha empitjorat, un percentatge que puja fins al 62,7% en el cas de l'estat espanyol. Pel que fa a les perspectives de futur, un 57% dels enquestats pensen que la situació actual a Barcelona millorarà.

