Catalunya registra gairebé 2.000 nous contagis

Pel que fa als greus, Salut n'ha notificat set aquest dijous (en són 4.231 des de l'inici de la pandèmia), i el total de llits d'UCI ocupats actualment es manté estable tot i pujar a 61 (cinc més que ahir). També s'han sumat 63 altes des de l'últim recompte, que eleven el total a 40.590.De les 12.661 defuncions notificades per les funeràries, 6.936 han estat en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 en una residència i 805 al seu domicili. Els casos restants no són classificables per manca d'informació.Sense comptar les proves serològiques hi ha 1.597 casos nous: 485 són a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 408 a la regió de Lleida (343 al Segrià) i 391 a la metropolitana sud (224 a l'Hospitalet de Llobregat). La regió sanitària metropolitana nord suma 167 nous positius.