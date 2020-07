L'epidèmia dispara les preocupacions econòmiques dels barcelonins

L'epidèmia de coronavirus ha provocat un augment de la preocupació dels veïns de Barcelona per la seva situació econòmica. Així ho reflecteixen els resultats de l'enquesta del Baròmetre municipal, presentat aquest dijous per l'Ajuntament. Un 8,5% assenyalen els problemes econòmics com a principal preocupació i es converteixen en el segon maldecap dels veïns. En el darrer Baròmetre, presentat al desembre, només representaven el principal problema per un 1% dels barcelonins.La preocupació per quedar-se a l'atur o per les condicions de treball escala fins a la tercera posició i és assenyalada com a principal problema per un 7,1% dels veïns. Al desembre aquest percentatge era només del 4,7%. Els resultats del Baròmetre corresponen a 805 enquestes fetes entre el 3 i el 13 de juliol.També es dispara la mala percepció que els veïns tenen de la situació econòmica a la ciutat. Si al desembre només un 37,6% considerava que era dolenta, ara aquest percentatge s'enfila fins al 69,2%. Els enquestats fan la mateixa lectura negativa al conjunt de Catalunya (69,2%) i al conjunt de l'estat espanyol (76,4%). Un 74,9% pensen que l'economia a Barcelona ha empitjorat el darrer any i un 44,1% creuen que encara empitjorarà més.Pel que fa a l'economia de la llar, un 37,7% afirmen que la seva situació ha empitjorat l'últim any i un 84,6% pensen que és més difícil trobar feina o canviar de lloc de treball per aconseguir-ne un de millor.Com a primera preocupació es manté la inseguretat, que és el principal problema per a un 17,6% dels enquestats. Al desembre, el percentatge arribava al 27,4%.

