Clam municipalista per destinar el superàvit a la reconstrucció

La crisi de la Covid-19 ha suposat pels ajuntaments una disminució d'ingressos i un augment de costos durant el pic de la pandèmia: menor recaptació de taxes i impostos, despeses de neteja i desinfecció, ajudes d'urgència a persones i col·lectius vulnerables... Una situació que també s'està vivint en el desconfinament, tal i com va explicar el mateix Soler en la compareixença a la comissió d'estudi de la reconstrucció i la reactivació socials i econòmiques del Parlament . “Hem hagut d'aplicar mesures extraordinàries en llars d'infants, instal·lacions esportives i casals d'estiu, entre altres àmbits de competència municipal”, destaca.Segons l'ACM, la campanya pretén posar de relleu que “les administracions locals són les úniques que han complert, gràcies a una gestió eficaç, una contenció pressupostària i la responsabilitat en la presa de decisions”. És en aquest context que Lluís Soler insisteix: “És injust que ara no puguem utilitzar aquest estalvi. Els ajuntaments necessitem aquests diners per destinar-los a la reactivació socioeconòmica dels nostres municipis”.L'actual situació és una conseqüència de la llei espanyola 2/2012 d'estabilitat pressupostària que obliga a les administracions a destinar el superàvit a reduir el deute públic. El president de l'ACM ja va enviar el passat 20 de març una carta a Pedro Sánchez reclamant la flexibilització de la regla de despesa així com altres propostes per abordar la crisi sanitària, social i econòmica.La campanya de l'ACM també va dirigida al Govern. Concretament, reclama la creació i mobilització d'un fons de cooperació extraordinari per a la reactivació. Una nova línia d'ajuts per als municipis que hauria de tenir una quantitat mínima anual de 150 milions d'euros anuals tant per aquest exercici com per al 2021.Per altra banda, també demana a l'executiu català un segon fons de compensació per les despeses que han hagut d’afrontar els ens locals durant la pandèmia. Es tracta d'una proposta que el municipalisme català ja va posar sobre la taula el passat mes de maig La campanya “Els nostres estalvis són l’eina per a la recuperació”, en l'àmbit institucional, suposa impulsar una moció als més de 1.000 ens locals de tot el país demanant l’alliberament dels romanents i l’activació dels dos fons per part de la Generalitat. A més, s'ha portat la demanda en institucions com el Parlament i s'han enviat cartes als presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, així com altres líders polítics catalans.En l’àmbit mediàtic, es farà una intensa campanya amb suport gràfic per tal de donar a conèixer la importància de les propostes del municipalisme català en aquest àmbit i explicar als ciutadans què signifiquen aquests conceptes i modificacions, a priori tècnics i jurídics, però que impacten en el dia a dia de la ciutadania.Finalment, l'ACM continuarà completant l’estudi quantitatiu, amb la col·laboració del municipalisme català, per tal de conèixer de forma exacta amb quines xifres de romanents i superàvits municipals disposaria el món local per poder-lo destinar a la reactivació socioeconòmica.