La Plataforma per la Llengua denuncia que la Generalitat «incompleix» dues lleis lingüístiques «des de fa 10 anys»

La Plataforma per la Llengua ha denunciat públicament que la Generalitat "no aplica ni fa complir, tal com estableix la llei, els articles de caràcter lingüístic de la Llei del Codi de consum i de la Llei del cinema" aprovades pel Parlament de Catalunya ja fa 10 anys. En un comunicat, l'entitat afirma que "els articles en matèria lingüística han esdevingut lletra morta pels successius governs que hi ha hagut durant aquest període", i acusa la Generalitat de no fer cas "ni de les mateixes lleis, ni de les sentències del Tribunal Constitucional espanyol ni de les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya, que l'instaven a aplicar-les".El Codi de consum de Catalunya va aprovar-se el 20 de juliol del 2010 i va entrar en vigor el dia 23. Per primer cop s'establia les dades obligatòries d'etiquetatge, instruccions, embalatges i manuals dels productes distribuïts a Catalunya havien de ser com a mínim en català, així com les factures i els pressupostos, i en el mateix format que la resta de llengües que hi apareixen.El president de la plataforma, Òscar Escuder, apunta que "no hi ha cap territori amb tantes empreses que actuen fora de la llei dins de la Unió Europea". Per Escuder, els governs de Mas, Puigdemont i Torra "no han demostrat la voluntat d'equiparar els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya en les relacions comercials a la resta d'europeus", i considera que la Generalitat "desobeeix la seva pròpia norma, deixa desemparat el consumidor català; fins i tot, podria estar prevaricant. I no serà que nosaltres no els haguem avisat -cosa que no hauria de caldre- en multitud d'ocasions".D'altra banda, la llei del cinema determina que almenys el 50 % de les pel·lícules comercials projectades a Catalunya han de ser en català, rebaixat al 25 % després de la sentència del Tribunal Constitucional, del 2017. A més, obliga les empreses distribuïdores a garantir que totes les pel·lícules que s'han estrenat doblades o subtitulades en català en sales de Catalunya enviïn aquesta versió a tots els canals de distribució (televisions, plataformes digitals, DVD, etc.) després de l'estrena a les sales. "Res de tot això està passant, com s'ha constatat en recents estudis sobre la situació del català en plataformes digitals com Netflix", denuncia Escuder.

