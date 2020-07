L'impacte del coronavirus als autònoms: una quarta part encara no ha obert i el 37% factura la meitat

El 24,5% dels autònoms encara no han obert i el 37% ha reiniciat l'activitat facturant la meitat que l'any passat. Són les dues principals conclusions d'una enquesta sobre l'impacte de la crisi de la Covid-19 en el teixit de treballadors per compte propi durant el mes de juny.Les dades mostren una "lleugera millora" però reflecteixen un panorama "molt preocupant" pel col·lectiu, segons el president d'Autònoms Pimec, Miquel Camps, que ha explicat que tres de cada quatre autònoms té problemes de tresoreria. Davant d'aquest escenari, la patronal reclama allargar la carència dels ICO, rebre ajudes a fons perdut i no retirar ajuts als autònoms i microempreses que acomiadin després de fer un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)L'enquesta, basada en 332 respostes, assegura que el 52,9% dels autònoms creu que necessitarà ajustar les seves plantilles per la davallada d'ingressos. Si han presentat un ERTO, es veurien obligats a retornar les cotitzacions que s'han estalviat durant la durada de l'expedient. "Els autònoms han de poder adaptar plantilla si no tenen feina. (...) No ens poden treure els ajuts si ens veiem obligats a acomiadar", ha lamentat Camps.

