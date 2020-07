Un de cada tres pisos de lloguer a Barcelona és en mans de grans propietaris

Un terç del parc de lloguer de Barcelona està en mans de grans propietaris. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe Estructura i concentració de la propietat d'habitatge a la ciutat de Barcelona. 2019 – 2020, fet per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona.L'entitat està formada per l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i considera "força elevat" el nivell de concentració d'habitatges de lloguer en mans de grans tenidors. "Veiem un nivell de concentració alt pel que fa als habitatges i sobretot per la relació entre el volum d'habitatges en lloguer i el nombre de propietaris", ha resumit la directora de l'Observatori, Anna Vergés.La concentració de la propietat per part de grans propietaris és especialment alta en el mercat de lloguer, ja que al parc d'habitatges el pes dels propietaris amb 10 habitatges o més és del 17%.En relació al total del parc d'habitatges, estima que a la capital catalana hi ha 708.775 habitatges en mans de 514.978 propietaris, amb una mitjana d'1,5 habitatges per propietari. Un 84,3% dels habitatges estan en mans de particulars i el 15,7% restant pertany a altres propietaris.D'aquests, un 11,4% del parc d'habitatges està en mans de persones jurídiques, un 1,6% en mans d'administracions públiques i, la resta, a entitats sense ànims de lucre. En total, menys d'una cinquena part està en mans de grans propietaris. Un 13,9% del parc està en mans de propietaris amb més de quinze immobles i un 17% en mans de propietaris amb més de deu.

