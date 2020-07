Investigadors catalans demostren per primer cop que les inundacions de les últimes dècades són diferents

Un equip internacional de científics, inclosos del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i de la Universitat de Barcelona (UB), ha estudiat documents històrics de cinc segles per comparar esdeveniments d'inundacions del passat amb esdeveniments d'inundacions recents a Europa i ha pogut comprovar per primera vegada que les característiques de les inundacions de les últimes dècades són diferents a les de segles anteriors, segons avança la revista 'Nature'.Aquesta combinació d'investigació històrica i hidrològica proporciona una evidència de la forta influència del canvi climàtic en rius i inundacions. Les inundacions acostumen a ser més grans, el temps ha canviat i la relació entre les inundacions i les temperatures de l'aire s'ha revertit.Els rius desbordats poden causar enormes problemes: a tot el món, el dany anual causat per les inundacions dels rius s'estima en més de 100.000 milions de dòlars (uns 87.000 milions d'euros), i continua augmentant. Fins avui, no ha quedat clar si Europa es troba actualment en un període ric en inundacions des d'una perspectiva a llarg termini.

