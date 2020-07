Troben un home passejant pel cementiri on suposadament l'havien enterrat quatre mesos abans

الميت الحى.. عودة مدرس لأسرته بعد شهور من الوفاة والدفن في الشرقيةhttps://t.co/vckcV4giDg — اليوم السابع (@youm7) July 19, 2020

L'egipci Mohamed al Gammal, presumptament enterrat per la seva família fa quatre mesos, ha aparegut aquesta setmana passejant pel cementiri de Sharqia.Un grup de veïns de la ciutat va veure un home d'uns 50 anys passejant entre les fosses una mica desorientat, així que van decidir trucar a les autoritats. La sorpresa va arribar quan es van adonar que es tractava de Mohamed al Gammal, suposadament mort pel març, segons els mitjans de comunicació locals.Mohamed al Gammal, de 46 anys, pateix una malaltia mental que l'ha portat a desaparèixer en diverses ocasions. Sempre havia tornat a casa, però en aquesta ocasió no ho va fer. Així, el passat gener es va escapar i després de diverses setmanes sense tenir ni idea de la seva localització, la família va rebre notícies d'un familiar que treballa a l'hospital.El familiar va trucar per denunciar que hi havia un cos no identificat al centre mèdic que s'adaptava a les característiques de Mohammed. Aleshores la família va identificar el cos (menys la germana), i el van enterrar el 21 de març... fins a descobrir ara que continua viu.

