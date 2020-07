Detingut a Terrassa un gihadista que defensava la lluita armada a les xarxes socials

La Policia Nacional ha detingut a Terrassa una persona per missatges de caire gihadista i d'odi contra minories a través d'Internet. L'home està acusat de dos delictes: enaltiment del terrorisme i odi. L'arrest del sospitós s'ha dut a terme tenint en compte que l'activitat d'apologia i suport al gihadisme era continuada, per així evitar que l'investigat avancés en la radicalització i pogués posar en perill la ciutadania, segons apunta el cos policial.L'actuació arriba un any després que la policia espanyola detectés, al perfil de xarxes socials del detingut, la presència de nombroses fotos, vídeos i missatges a favor de la lluita armada i la gihad violenta. També difonia publicacions amb un "marcat caràcter antisemita", segons fonts policials.La Brigada Provincial d'Informació de Barcelona i de la Brigada Local d'Informació de Motril (Granda) han portat l'investigació sota la coordinació de la Comissaria General d'Informació i per ordre del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor