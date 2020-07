Salut fa proves PCR a 56 joves de la Sénia per diversos positius en una discoteca de Peníscola

Salut ha fet proves PCR a 56 joves de la Sénia aquest dimecres a la tarda com a contactes pròxims amb dos nois de la Pobla de Benifassà (Baix Maestrat) i amb tres de la mateixa Sénia que van donar positiu per Covid-19 després d'assistir a una festa a la discoteca Ébano de Peníscola entre l'11 i el 13 de juliol. Al grup hi havia dos nois més de la Sénia, però han donat negatiu a les proves que els cinc catalans es van fer després de saber que els valencians s'havien contagiat, segons ha explicat a l'ACN l'alcalde de la Sénia, José Ramon Bellaubi.Alguns dels joves que van assistir a la discoteca van ser també a un campionat de pàdel a la Sénia el cap de setmana passat, i ara Salut ha fet proves a les persones que hi van estar en contacte.Bellaubi ha explicat que després de tenir coneixement dels primers positius de la discoteca de Peníscola les autoritats van elaborar una llista amb una vuitantena de noms, una vintena dels quals de joves valencians. Aquests han passat a mans de les autoritats del Pais Valencià, i per a la seixantena restant, el Departament de Salut ha decidit fer-los la prova PCR per determinar l'abast del brot.L'alcalde també ha indicat que Peníscola és un punt d'atracció turística de consideració, i en aquest sentit ha assegurat que a la discoteca Ébano s'han detectat diversos brots de Covid-19 perquè en aquells dies hi van coincidir joves de diferents punts de l'Estat.En aquest sentit, Diari de Tarragona publica que diversos joves d'altres localitats catalanes properes al Baix Maestrat van assistir a la discoteca i també se'ls sotmet a proves PCR. Per exemple, esmenta deu persones d'Ulldecona.Pel que fa a les 56 proves PCR, ara caldrà esperar els resultats que es tindran en 24 o 48 hores, però Bellaubi s'ha mostrat esperançat que l'afectació sigui menor.L'alcalde ha volgut deixar clar que des de l'Ajuntament es té “màxima transparència” amb aquest episodi perquè crea “certa alarma”.

