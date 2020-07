Els Mossos rectifiquen i ara identifiquen les veus dels agents implicats en l'agressió racista del Bages

Dos sergents dels ARRO de la Regió Policial Central de Mossos han identificat les veus dels sis agents implicats en l'agressió racista que va tenir lloc a Sant Feliu Sasserra el 10 de gener de 2019 i que el detingut va aconseguir gravar amb el seu mòbil, segons informa La Directa Els sergents van comparèixer el 30 de juny i el 2 de juliol a les dependències de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos per ampliar la declaració prèvia en què havien assegurat que no podien identificar els agents per la veu en l'àudio perquè només hi tenien un tracte "ocasional" L'informe, amb aquesta resposta i la negativa dels agents a sotmetre's a una prova pericial de veu, va ser traslladat al Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa. Ara, però, dos dels tres comandaments -l'altre és un sotsinspector- han ampliat la seva declaració identificant alguna de les veus de l'àudio.El Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa està investigant una presumpta agressió racista policial al Wubi, un jove que quan van passar els fets tenia 20 anys, a Sant Feliu Sasserra. Els fets es remunten a gener de 2019 quan en Wubi sortia de casa seva on s'estava fent un desnonament.Segons explica la mateixa víctima i SOS Racisme, agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra el van vexar, el van insultar i el van agredir. Quan va veure per on anava l'acció policial, en Wubi va encertar a engegar la gravadora del mòbil i va recollir un àudio on, de forma explícita, se sent com li diuen que és "un mono" i altres vexacions i l'avisen que el que ha de fer quan vegi la policia "és córrer".

