La Fiscalia demana entre 8 i 41 anys de presó als processats pels atemptats de Barcelona i Cambrils

La Fiscalia demana penes d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres processats pels atacs terroristes a la rambla de Barcelona i a Cambrils del 17 d'agost del 2017, segons publica El País . En concret, per a Mohamed Houli, únic supervivent de l'explosió d'Alcanar, el fiscal demana una pena de presó de 41 anys. Per a Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts, en demana 36 i per a Said Ben Iazza en sol·licita 8 per col·laborador.Cap dels tres va participar de manera directa en els atemptats, i l'Audiència Nacional ja confirmava a principis de juliol, en l'acord per obrir judici oral, que no se'ls jutjaria per assassinat. Els atemptats de Barcelona i Cambrils van deixar 16 morts i més de 140 ferits.En la interlocutòria que acordava l'obertura del judici oral, la sala penal confirmava la finalització del sumari pels delictes que va incloure el jutge instructor en el seu escrit de processament: integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, i delicte d'estralls en grau de temptativa. Tot això sense limitar que les acusacions puguin acusar-los d'estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar per preparar assassinats encara més massius.Segons publica el rotatiu, la Fiscalia considera que Houli formava part de la cèl·lula terrorista de joves de Ripoll articulada a l'entorn de l'imam Abdelbaki Es Satty, el presumpte cervell de la trama. A Iazza l'acusa de col·laboració amb organització terrorista, per deixar una furgoneta a un dels membres de la cèl·lula sabent que l'havia d'utilitzar per transportar-hi explosius.Finalment, per Oukabir demana 36 anys de presó per tres delictes. Considera que tots tres han d'indemnitzar els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casa d'Alcanar durant el desenrunament, però no a les víctimes de la Rambla o Cambrils.

