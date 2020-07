​Jordi Solé pren possessió com a eurodiputat per la pèrdua de l'escó de Junqueras

El republicà Jordi Solé prendrà possessió com a eurodiputat per Esquerra aquest dijous per la pèrdua de l'escó d'Oriol Junqueras, segons ha pogut saber l'ACN. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, anunciarà el relleu entre els republicans en l'inici del ple aquest matí remarcant que Solé assumeix l'acta en substitució del president d'ERC "amb efectes retroactius des del 3 de gener del 2020".Jordi Solé ja va ser eurodiputat la segona meitat de l'anterior legislatura, en substitució d'Ernest Maragall, i era el tercer a la llista d'ERC a les eleccions, encapçalada per Junqueras i Diana Riba.Des d'ERC afirmen que malgrat que corri la llista, segueixen "lluitant per la immunitat de Junqueras i pel seu escó".Junqueras té una causa oberta als tribunals de Luxemburg en contra de la decisió del Parlament Europeu de deixar vacant el seu seient arran de la inhabilitació del Suprem.Fonts de l'Eurocambra han confirmat a l'ACN que el mes de gener el Parlament va comunicar a Solé que "ell era el següent de la llista" però que "en aquell moment ell no va fer cap gestió per ocupar la vacant". "Ara sí que ho ha fet", han precisat.ERC, en canvi, atribueix la decisió a la cambra, però considera "una bona notícia" que Solé prengui possessió perquè així els votants republicans "estaran representats amb els dos eurodiputats que els pertoquen". Amb tot, fonts del partit asseguren que "la situació és reversible" si arriba una nova sentència europea que tombi la decisió inicial de no permetre a Junqueras exercir el càrrec.L'any passat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va reconèixer que Junqueras era eurodiputat des de la proclamació dels resultats de les eleccions europees, decisió que també va permetre a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí prendre possessió. En el cas de Junqueras, però, el Suprem va donar per acabat el mandat poc després per la inhabilitació de la sentència de l'1-O i l'Eurocambra va deixar l'escó vacant. ERC va decidir recórrer la decisió del Parlament Europeu. Al març el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va rebutjar que Junqueras pogués recuperar cautelarment el seu escó mentre estudia el recurs contra la decisió de l'Eurocambra de no permetre-li exercir. La decisió de fons sobre el cas encara està pendent.

