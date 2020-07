El Sant Jordi d'estiu se celebra entre restriccions sanitàries i amb incerteses

Una llibretera recomana llibres infantils Foto: ACN

El Sant Jordi d'estiu no serà com l'havia imaginat la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes i se celebrarà de manera desigual arreu de Catalunya, en funció de la situació sanitària. La coincidència entre els primers rebrots de coronavirus amb la data que el sector va fixar per a un dia de la rosa i del llibre alternatiu ha fet que a Barcelona, a l'àrea metropolitana i a ciutats com Figueres, Lleida o Reus s'hagi cancel·lat la celebració comuna als carrers.A la capital, ahir no havia arribat l'autorització per instal·lar parades davant de les llibreries i floristeries, però moltes han anunciat que ho faran. A d'altres llocs del país s'espera una diada un punt més similar a l'original, però amb totes les prevencions per evitar contagis.La Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Floristes van decidir suspendre la celebració del Sant Jordi d'estiu a l'espai comú previst al Passeig de Gràcia de Barcelona, ja que amb l'augment de contagis a la ciutat no s'hauria permès un esdeveniment cultural així.Això ha marcat el relat sobre com serà aquest Sant Jordi alternatiu, per bé que a tot Catalunya cada ajuntament ha decidit si i de quina manera autoritzava la celebració als seus carrers, d'acord amb la seva situació sanitària. En aquest context, la Cambra fa una crida a la participar de la festa "amb la màxima seguretat".En realitat, el cas de Barcelona s'estén a les ciutats de bona part de l'Àrea Metropolitana que havien previst activitats col·lectives al carrer i també n'hauran de prescindir per les mesures de contenció dels nous brots de coronavirus. Tampoc hi haurà Sant Jordi als carrers a Lleida i Figueres (afectades per rebrots de la malaltia) ni a Reus, on l'Ajuntament les va cancel·lar de mutu propi al·legant dificultats per mantenir amb responsabilitat les mesures sanitàries.No obstant això, des del sector s'ha emplaçat els ciutadans a comprar llibres i roses encara que sigui a l'interior de les botigues, per intentar celebrar una diada que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril. Així, caldrà veure el seguiment de la jornada per part de les mateixes llibreries i floristeries, i com es desenvolupen les signatures de llibres tan pròpies d'aquesta tradició.A Barcelona, llibreters i floristes preveuen poder treure una parada davant del seu local, més enllà de l'autorització expressa del Procicat, que ahir al vespre encara no havia arribat. El Gremi de Llibreters donava per fet que el permís arribaria, i va comunicar als seus associats que els establiments seran responsables de la "gestió" de les cues que es formin, és a dir, de controlar que l'afluència no sobrepassi els límits i de mantenir les distàncies de seguretat. Almenys una setantena de llibreries ha comunicat el seu interès a instal·lar parada. D'altres han preferit no secundar la '"festa", com Laie, Documenta, Nollegiu o Ona Llibres a Barcelona, o les figuerenques La Bookman, L'Auca i La Ploma, que han declinat la celebració perquè no la consideren "viable, ètica ni segura".Pel que fa als autors i les seves editorials –amb les quals les llibreries gestionen les signatures dels seus autors-, la participació tampoc serà unànime. Alguns dels grans segells no han renunciat a convidar els autors a participar-hi, mentre que editorials independents com Anagrama, Periscopi, Males herbes, Club Editor o l'Altra Editorial i les vinculades a Llegir en Català han cancel·lat les signatures. Això sí, com ha fet la Cambra, l'editorial de Jorge Herralde "anima a sortir a triar les lectures per a l'estiu i les vacances a les llibreries de confiança, mantenint sempre la distància de seguretat i les mesures recomanades".Autors del Grup 62 ja van signar llibres encarregats per diverses llibreries abans del Sant Jordi d'estiu i el mateix faran aquest dijous els escriptors Xavier Bosch, Pilar Rahola, Núria Pradas, Laia Aguilar, Gemma Ruiz, Care Santos, Enric Calpena i Toni Cruanyes, que aniran a llibreries de Barcelona per firmar obres seves per encàrrec de la botiga, sense una agenda oberta. Autors d'Ara Llibres també visitaran llibreries aquest dijous per deixar llibres signats.Del grup Enciclopèdia signaran exemplars a Barcelona els autors Rafel Nadal, David Nel·lo i Carla Gracia i d'Angle Editorial, han explicat, signaran Bel Olid i Sílvia Gruart. D'altra banda, diversos autors han fet arribar a títol individual exemplars signats de les seves obres per encàrrec de les llibreries com és el cas per exemple d'Eva Baltasar amb el seu 'Boulder'.El Gremi de Floristes de Catalunya afronta la jornada amb gran incertesa i un punt d'indignació per com s'ha gestionat els últims dies la comunicació sobre la celebració del Sant Jordi d'estiu. En declaracions a l'ACN, el seu president Joan Guillén creu que des de les administracions s'ha generat una "confusió total". No s'ha sabut explicar bé, diu, que "només" es cancel·lava la celebració conjunta al Passeig de Gràcia de Barcelona, però no la festa del llibre i la rosa en el seu conjunt. Això ha provocat "moltes anul·lacions" de comandes per part de floristeries i un desconcert general sobre què cal fer, raona.A més, encara ahir a la tarda les floristeries de Barcelona i el seu entorn no sabien si el Procicat els autoritzaria almenys a posar una parada amb roses davant dels seus establiments. Exactament el mateix ha passat als llibreters de la ciutat. A la resta del país, cada ajuntament ha autoritzat quin desplegament de parades es pot fer, en funció de la situació sanitària.Així les coses, Guillén sosté que per al conjunt del sector el dia d'avui és un "cara o creu", que depèn sobretot de la resposta dels ciutadans que decideixin, malgrat tot, apropar-se a la seva floristeria més propera. "L'única clau es que el ciutadà sàpiga que això tirarà endavant, que les floristeries tenen les flors preparades, i que son una zona segura".De la resposta ciutadana en dependrà, insisteix, que el sector pugui pagar "la factura" del milió i mig de roses que es van encomanar –majoritàriament importades- per fer front a la jornada. I és que divendres (quan es va anul·lar la celebració col·lectiva a Barcelona) "la rosa ja estava pràcticament tota aquí", informa el president del Gremi. "Si no es venen, serà un segon cop –el primer, el 23 d'abril- contra aquest sector, que ho haurà de llançar tot", lamenta.

