Així defensa la Guàrdia Urbana prohibir els talls a la Meridiana (i el Govern ho ignora)

L'Ajuntament de Barcelona vol posar fi als talls a la Meridiana de fa temps. El novembre, poc després que comencessin, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ja ho va reclamar , i a finals de juny, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va tornar a demanar trobar-hi un emplaçament diferent . El canvi d'ubicació, però, havia deixat de ser una opció per a la Guàrdia Urbana de feia temps, ja que reclamava la prohibició completa de la protesta des de mitjans de febrer, segons els informes que enviava al Departament d'Interior a què ha tingut accési que es poden consultar al final de la informació.En una resposta parlamentària del conseller d'Interior, Miquel Buch, al diputat del PSC Carles Castillo sobre aquesta qüestió, exposa que, pel que fa als primers talls, no comunicats, els Mossos van "aixecar actes, que van seguir el procediment previst en la normativa d'aplicació per a les concentracions no comunicades", sense concretar com van culminar. A més, detalla que la policia catalana i la Guàrdia Urbana han emès diversos informes valorant les peticions de seguir efectuant aquesta protesta.Tot i això, Buch tan sols adjunta els documents de la policia local de Barcelona, els quals són negatius davant les peticions dels manifestants, primer demanant canviar-ne l'emplaçament, després reduint-ne la duració a una hora i, finalment, volent prohibir-los. Davant d'això, exposa que "la direcció general d'administració de seguretat ha aplicat la normativa reguladora del dret de reunió i manifestació, així com la jurisprudència que d'aquesta se'n deriva", és a dir, ha ignorat els arguments de la Guàrdia Urbana i ha permès la protesta.El primer informe de la policia local destaca que, en els primers talls, han tingut lloc incidències d'ordre públic com crema de contenidors, així com s'han presentat denúncies per desobediència, manca de respecte a agent de l'autoritat i tinença d'objectes perillosos. Assegura també que sovint s'acosten veïns que estan "farts de la durada d'aquestes concentracions", les quals afirmen que afecten el recorregut de diverses línies de bus.Per rebutjar la petició, s'al·lega que la protesta coincideix amb diversos actes, entre els quals els concerts de Rosalía, Bryan Adams o Estopa al Palau Sant Jordi o el Barça-Madrid, tot i que es troben en punts molt distants de la ciutat, o la nit de cap d'any, les cavalcades de reis o diverses obres de reparacions. L'informe subratlla també la gran quantitat de vehicles i que tres hores diàries de talls és una durada "abusiva i perjudicial per a la resta de la ciutadania" que pot ser negativa per a les compres de Nadal.La Guàrdia Urbana també lamenta que destinar-hi agents provoca "manca d'efectius policials per cobrir altres necessitats ciutadanes" i que la concentració, assegura, afecta tant a la seguretat dels participants com de la resta d'usuaris de la via pública. Per tot això, planteja l'opció de moure la protesta uns metres, al passeig de Fabra i Puig per sobre de la Meridiana, desafectant la cruïlla, però condicionant-ho a que hi hagi un servei d'ordre, se segueixin les indicacions policials o es deixi un carril per a vehicles d'emergència.El segon informe, desfavorable en la mateixa línia, avisa que la protesta coincideix amb rebaixes comercials i amb la concentració per la defensa dels drets civils i polítics del 9 de gener i lamenta que els concentrats impedeixen l'arribada de serveis d'emergència. Quant a la mobilització d'agents, ja constata que el tall "minva de manera molt important els serveis de seguretat pública tant de prevenció com de reacció que reben els ciutadans dels districtes afectats i els del conjunt de la ciutat".Una altra novetat d'aquest informe és que la Guàrdia Urbana cita jurisprudència del Tribunal Constitucional conforme el dret a manifestació "pot ser modulat pels límits al seu exercici que forçosament imposa la protecció d'altres béns o drets constitucionals" i, per tant, "no és un dret absolut o il·limitat". En aquest cas, com repetirà en futurs informes, es tractaria d'un "dret abusiu del dret de manifestació". Per això, a més del canvi d'ubicació, planteja sense èxit limitar la protesta de 9 a 10 de la nit, adaptant-se així a l'horari comercial.En el tercer informe de la policia local, ja s'hi comencen a detectar incidències, com que un conductor que es va veure atrapat pel tall va atropellar una dona de 62 anys participant en la manifestació i va fugir posteriorment del lloc. També s'hi destaca que no hi ha cap servei d'ordre identificat, que es van bloquejar les sortides d'El Corte Inglés, van aparèixer encaputxats entre els concentrats -un fet que seria emfatitzat posteriorment- o que s'hi han començat a fer fogueres.En el document posterior, encara s'hi afegeixen nous greuges, com una suposada actitud violenta de joves encaputxats contra els agents i contra la ciutadania, també contra els bombers que pretenien apagar les fogueres enceses. Afegeix igualment una fotografia sobre un llaç groc que haurien pintat a un vehicle de la Guàrdia Urbana i critica, com tornaria a passar més endavant, l'incompliment dels horaris comunicats. Per tot això, en aquest informe del 17 de febrer, ja no es demanen canvis d'ubicació i horaris, sinó directament prohibir la protesta.Ho tornaria a reclamar el següent i penúltim informe de la Guàrdia Urbana remès, en què, a més d'incidents anteriorment citats, s'hi comunica una baralla amb un conductor d'una moto. En el darrer informe, del 27 de febrer, s'hi narra una altra baralla amb un conductor de moto i crits contra els agents de la Guàrdia Urbana que van intervenir de l'estil de "gossos feixistes, que ens han volgut atropellar i no heu fet res" o "un dia d'aquests us atropellarem a vosaltres, covards, gossos d'urbana, feixistes". També relaten una suposada agressió a quatre membres d'una família que hauria recriminat l'actitud dels manifestants.

Informes de la Guàrdia Urbana sobre els talls a la Meridiana by naciodigital on Scribd

