La Fiscalia manté la petició de penes per a la mesa del Parlament i Boya

El fiscal ha mantingut aquest dimecres a la tarda la petició de penes per als exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya en el judici per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).El ministeri públic segueix demanant penes d'un any i vuit mesos d'inhabilitació i multa de 30.000 euros per a cada acusat, però ha canviat alguns detalls del relat de fets per adequar-lo més precisament als tràmits jurídics que es van fer al Parlament en aquelles dates. L'Advocacia de l'Estat demana les mateixes penes excepte per a Boya, per a qui demana 24.000 euros de multa, a banda de la inhabilitació.Per la seva banda, l'acusació popular de Vox ja va retirar l'acusació per organització criminal i demana dos anys d'inhabilitació per desobediència. Marta Castro, vicesecretària jurídica del partit ultradretà, ha dit que els acusats van cometre desobediència quan eren càrrecs que havien de protegir el bon funcionament de les institucions.Per la seva banda, les defenses han seguit demanant l'absolució, i excepte la defensa de Boya, han ofert com a alternativa subsidiària l'exempció de responsabilitat criminal per la inviolabilitat parlamentària i el compliment del deure o l'exercici legítim d'un dret o càrrec. Divendres serà el torn dels informes finals i l'últim torn de paraula dels acusats.

