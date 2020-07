Repunt important de contagis a Espanya: 730 en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha registrat 1.357 nous positius per la Ccovid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe oficial, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 267.551 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 266.194 d'ahir. D'aquests, 730 s'han diagnosticat en les últimes 24 hores, la xifra més alta des de la fi de l'estat d'alarma.De nou, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó (309), seguida de Navarra (132), de Madrid (70) i Catalunya (58). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.426 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, dos més que aquest dimarts.Segons l'últim informe, hi ha hagut 12 defuncions en els últims set dies, quatre de les quals a Madrid i dues a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 288 hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.179 persones han estat ingressades en centres hospitalaris.Pel que fa a Catalunya, el balanç estat recull que s'han confirmat 70.317 casos per proves diagnòstiques, 58 en les últimes 24 hores, 6.870 en els últims 14 dies i 3.789 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n’han diagnosticat 2.840 en els últims 14 dies i 729 en la darrera setmana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor