Citen a declarar 196 investigats pel tall del Tsunami a la Jonquera

El jutjat d'instrucció 4 de Figueres cita a declarar 196 investigats pel tall del Tsunami Democràtic que va bloquejar la frontera els dies 11 i 12 de novembre. La interlocutòria diu que els manifestants van tallar l'AP-7 "per interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies", que van muntar "barricades" damunt la calçada i que també van instal·lar-hi un escenari.El jutjat aixeca ara el secret de sumari de la causa, després que la Guàrdia Civil ja cités a declarar diversos manifestants. De moment, no posa data per a les declaracions. La interlocutòria sí que precisa, però, que se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.El jutjat també incorpora a la causa les denúncies creuades entre un manifestant i un mosso d'esquadra.Segons recull la interlocutòria del jutjat, la causa investiga el "tall de trànsit no autoritzat" a l'autopista AP-7 durant els dies 11 i 12 de novembre del 2019 convocat per a través de les xarxes socials pel Tsunami Democràtic. El jutjat sosté que un "grup nombrós de persones" van "actuar col·lectivament" per "interrompre la lliure circulació de persones i mercaderies per via terrestre amb França i la resta d'Europa".Així, segons el jutjat, cap a les 8.45 del matí de l'11 de novembre, els manifestants "organitzats i coordinats" pel Tsunami Democràtic a través de "canals propis de comunicació", van tallar la circulació, van "formar barreres a mode de barricades" utilitat tanques metàl·liques, troncs d'arbres i blocs de formigó i "fins i tot van muntar un escenari al mig de la via" des d'on es van "realitzar arengues als presents i concerts durant tota la nit i la matinada".El jutjat recull que els cossos policials van comptabilitzar, ja a les sis del matí del 12 de novembre, que hi havia uns 1.200 manifestants i una trentena de tendes de campanya. La interlocutòria també sosté que hi havia "organització logística amb ànim de permanència al tall" que subministrava "menjar i beguda" i "inclús lavabos mòbils"."Com a conseqüència d'aquests talls, es van produir altercats amb els conductors de transports de mercaderies i altres usuaris de la via", sosté el jutjat d'instrucció que indica que "per minimitzar els efectes del tall" els "cossos policials van habilitar una ruta alternativa per l'N-II, que també va ser tallada per les persones congregades per la convocatòria per causar el major dany possible a la circulació".El jutjat exposa que per "restablir" el trànsit, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil "de manera simultània" amb les forces policials franceses van desallotjar l'autopista cap a les 7.30 del matí del 12 de novembre. Segons la interlocutòria, hi va haver "enfrontaments físics" durant la intervenció arribant a "existir una oposició violenta a l'actuació policial".Després que els desallotgessin de l'AP-7, el Tsunami Democràtic va fer una crida a traslladar la protesta a l'N-II al seu pas per la Jonquera. S'hi van estar fins a la tarda, quan el tall es va tornar a moure a l'autopista. En aquest cas, però, al seu pas per Salt (Gironès).

