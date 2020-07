Torra desa al calaix la petició de 5.000 milions al MEDE que Aragonès no compartia

El president de la Generalitat, Quim Torra, va sotmetre's l'1 de juliol al primer examen parlamentari sobre la gestió feta pel Govern durant la crisi sanitària. En aquella compareixença, Torra va xifrar en 30.000 milions el cost de fer front als estralls sanitaris, socials i econòmics provocats per la pandèmia. I el president català hi va afegir un anunci: preveia sol·licitar al president espanyol, Pedro Sánchez, que reclamés en nom de Catalunya un préstec de 5.000 milions del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE). D'aquella demanda formulada en seu parlamentària no en tenia coneixement el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Tres setmanes després, la iniciativa està encallada.Torra va complir el que havia dit que faria. El 7 de juliol va enviar una carta a Sánchez i una altra missiva al director general del MEDE, Klaus Regling, en les quals advertia de la necessitat "immediata" de disposar de fons per atendre les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus. En el missatge traslladat a la Moncloa, el president de la Generalitat especificava que el fons Covid estatal no era "suficient" i que eren indispensables "mesures extraordinàries" que aportessin liquiditat, com els préstecs del MEDE. Torra en sol·licitava per valor de 5.000 milions.Sánchez encara no ha respost a la reclamació formulada pel president català, tal com confirmen aportaveus de Palau. Les mateixes fonts expliquen que no s'ha fet "cap més gestió" sobre la qüestió traslladada per carta al govern espanyol. El Departament d'Economia no hi compta en el còmput de recursos a gestionar. Consultats per aquest diari, portaveus d'Aragonès no tenen constància de moviments de l'Estat per fer viable la petició del president.Torra i Aragonès van presentar aquest dimarts el Pla de reactivació econòmica i protecció social del Govern , una estratègia fins al 2032 en el disseny del qual han participat totes les conselleries. L'executiu calcula que s'hauran de destinar 31.000 milions per executar fins a 145 actuacions, dels quals 2.670 milions ja s'haurien de mobilitzar aquest any. Per desplegar els projectes que s'hi han inclòs, es compta amb els fons europeus, la flexibilització del dèficit fins a l'1% -una decisió que correspon en última instància a l'Estat- i els recursos del fons Covid, dels quals Catalunya en percebrà 1.246 milions en la primera remesa de juliol.En la roda de premsa del president i el vicepresident a Palau no es va fer cap referència als 5.000 milions en préstecs del MEDE, per bé que Torra sí que va xifrar en 30.000 els milions que la Generalitat entén que li pertocarien de les ajudes pactades pels estats membre de la Unió Europea , una quantitat que s'ajusta als càlculs del pla de reactivació. A Espanya han d'arribar, segons el còmput fet per la Moncloa, més de 72.000 milions en forma de transferències directes, i 67.000 per crèdits a llarg termini.Portaveus d'Economia recorden que el president i el vicepresident no van voler centrar-se dimarts en la procedència dels ingressos sinó en la feina feta per concretar en projectes el camí de la reactivació. "És un pla de país", van repetir un i l'altre. Resulta evident, però, que la petició de Torra al MEDE no figura en els càlculs d'Aragonès. El mateix vicepresident es referia així a la iniciativa de Torra en una entrevista a NacióDigital publicada el 5 de juliol , dos dies abans que el president enviés la carta a Sánchez: "L'experiència ens apunta que el MEDE està concebut com un mecanisme de rescat i els recats van associats a mesures d'austeritat imposades. Per això és vist amb reticències per molta gent".

