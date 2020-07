Fachin qualifica Felip VI de «corrupte» al TSJC

L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) Albano Dante Fachin ha declarat aquesta tarda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) com a testimoni proposat per Mireia Boya. Fachin ha protagonitzat una enganxada amb el president del tribunal, Jesús María Barrientos, quan ha fet referència a la corrupció de la monarquia espanyola.Ho ha dit fent referència a la votació de la declaració d'independència. "No era sobrer mantenir el vot secret aquell dia i tenir precaució d'una justícia que té el rei d'Espanya, un corrupte, presidint aquesta sala", ha dit. Barrientos l'ha tallat i li ha recordat que en aquest judici no es debat aquella votació sinó altres qüestions.Fachin ha fet referència al programa electoral de CSQP, que donava suport al dret a decidir de Catalunya. L'exdiputat ha recordat que el seu grup va ser partidari de crear la comissió d'estudi del procés constituent i també va votar les conclusions que en van sortir. Sobre la declaració d'independència, Fachin ha dit que va participar de la votació. "No recordo els números finals, però en el nostre grup hi va haver divisió en relació a aquella votació", ha apuntat a preguntes de l'advocat de Boya.

