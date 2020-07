Un estiu de cine amb el Cicle Gaudí

Cicle Gaudí online

On veure La innocència en el marc del Cicle Gaudí?

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 24 de setembre, 21.00)

Centelles: plaça Major (divendres, 24 de juliol, 22.00)

Gelida: sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 27 de setembre, 20.00)

Òrrius: plaça de l'Església (divendres 31 de juliol, 22.00)

Sant Llorenç d'Hortons: pista de la SCH (dissabte 25 de juliol, 22.30)

Palamós: Teatre La Gorga (dijous 1 d'octubre, 20.30)

Ripoll: Cinema Teatre Comtal (divendres 21 d'agost, 21.30)

Sant Feliu de Guíxols: plaça Abadia (divendres 7 d'agost, 22.00)

Cervera: Terrassa del Museu Comarcal (dimecres 5 d'agost, 21.30)

L'Hospitalet de l'Infant: Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere (dijous 3 de setembre, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura (dissabte 26 de setembre, 18.00)





On veure Un monstre em ve a veure en el marc del Cicle Gaudí?

Cardona: Plaça Àngel Guimerà-La Coromina (divendres 7 d'agost, 21.30)

Tavertet: plaça davant la Sala Polivalent de l'Ajuntament (dissabte 25 de juliol, 22.00)

Terrassa: plaça de la Immaculada (divendres 21 d'agost, 22.00)

Vacarisses: plaça del Punt de Vol (dissabte 29 d'agost, 22.30)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 25 de juliol, 19.00)

Sant Feliu de Guíxols: plaça Abadia (divendres 14 d'agost, 22.00)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 31 de juliol, 22.00)

Guissona: Sala de plens de l'Ajuntament (divendres 31 de juliol, 22.00)

Alcover: Convent de les Arts (dijous 30 de juliol, 22.00)

Tortosa: Parc Municipal Teodor González (dijous 20 d'agost, 22.00)





On veure Barcelona nit d'estiu en el marc del Cicle Gaudí?

Calaf: terrassa del Teatre Casal (dissabte 1 d'agost, 22.00)

Sallent: Parc Pere Sallés (dissabte 8 d'agost, 22.00)

Sant Just Desvern: Parc de Joan Maragall (dissabte 25 de setembre, 22.00)

Sant Llorenç d'Hortons: pista de la SHC (dimarts 11 d'agost, 22.30)

Tavertet: plaça davant de la Sala Polivalent de l'Ajuntament (dissabte 1 d'agost, 22.00)

Vacarisses: autocine a la Rectoria (dissabte 25 de juliol, 22.30)

Figueres: Cinema Las Vegas (dijous 30 de juliol, 20.00)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 15 d'agost, 22.00)

Balaguer: sala d'actes de l'Ajuntament (divendres 28 d'agost, 22.00)

Guissona: sala de plens de l'Ajuntament (divendres 14 d'agost, 22.00)

Sort: Cinema-Teatre Els Til·lers (diumenge 16 d'agost, 18.30)

Alcover: Convent de les Arts (dijous 27 d'agost, 22.00)

Tortosa: Parc Municipal Teodor González (dijous 27 d'agost, 22.00)



El Cicle Gaudí ha programat un estiu de cine (català). I és que tan bon punt va acabar el desconfinament general, va reiniciar les projeccions aturades en sec per la pandèmia. Des del 18 de juny i fins al setembre, 37 de les 55 poblacions que conformen el circuit estable de cinema català acolliran una programació especial d'estiu.Els títols escollits són, òpera prima de Lucía Alemany ( consulta aquí les projeccions ) que estava programada pel passat mes de març, així com dos títols de reestrena que conformen un “pack d’estiu”:, de J.A. Bayona ( consulta aquí les projeccions ) i consulta aquí les projeccions ).A la reobertura de les sales i cinemes habituals se’ls afegeixen projeccions a l’aire lliure en places, parcs i, fins i tot, autocines en el marc de festes majors i altres cicles festius i culturals que s'organitzen arreu del país.Les 18 sales restants arrencaran amb la programació el pròxim mes de setembre amb Madre i amb una programació intensiva, en molts casos de dos títols cada mes, fins acabar l’any.Com a alternativa al tancament generalitzat de les sales del territori, el passat mes d’abril l’ Acadèmia del Cinema Català va engegar a la plataforma FilminCAT el Cicle Gaudí online , a través del qual el públic podia recuperar online títols programats anteriorment a les sales de la xarxa i tenia l’oportunitat de dialogar amb l’equip artístic dels films a través d’un Instagram Live al canal @academiacinecat Davant de la bona acollida de la iniciativa, el Cicle Gaudí online seguirà oferint durant tot l’any aquesta cita mensual amb els directors i actors dels films programats a les sales, fent un pas més en la seva tasca d’apropar el cinema català al màxim de públic possible, de qualsevol punt de Catalunya i, en aquest cas, de la resta de l’Estat.

