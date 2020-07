El País Valencià detecta tres nous brots de coronavirus

El País Valencià ha detectat tres nous brots de coronavirus a Cullera, Guadassuar i Xirivella, en una jornada en què ha sumat 79 positius per Covid-19. Durant aquest dimarts s'han dut a terme 450 PCR en el brot de Santa Pola i 300 en el de Peníscola.Així ho ha indicat la Conselleria en la seva actualització de l'evolució de la pandèmia, en què ha destacat que s'han detectat set casos nous en el brot de Gandia (84 en total) i vuit en el de Peníscola (28 en total), així com altres quatre en el de Benidorm (8 en total).Pel que fa als nous brots, n'hi ha dos d'origen familiar (el de Cullera, amb quatre casos, i el de Guadassuar, amb set), mentre que el de Xirivella té com a origen una festa de joves, amb tres positius.En el cas del brot de Peníscola, s'ha ampliat la crida perquè acudeixin a realitzar-se la prova totes les persones que van passar per la discoteca també els dies 14, 15 i 16 de juliol. D'aquesta manera, a hores d'ara queden actius 497 casos al País Valencià. Els hospitals tenen, actualment, un total de 58 persones ingressades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor