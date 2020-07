Les dones cobren un 22% menys que els homes a Catalunya

Les dones van cobrar un 22,2% menys que els homes durant el 2018, una baixada del 0,8% en comparació amb l'any anterior. Amb aquest ritme de decreixement, haurien de passar més de 30 anys per arribar a la igualtat retributiva. Són dades de l' informe sobre diferències retributives entre sexes que ha presentat aquest dimecres Comissions Obreres (CCOO).Alba Garcia, secretària de Dones i Polítiques LGTBI del sindicat a Catalunya, exigeix que els plans de reconstrucció blindin definitivament la reducció de la bretxa salaria i evitin que les dones "tornin a pagar la crisi". CCOO calcula que la meitat de les persones afectades per ERTO a l'Estat són dones.Els canvis s'haurien de focalitzar en els períodes d'edats més avançats que és on es nota més la diferència salarial. "El salari anual dels homes va augmentant progressivament fins a la jubilació però en el cas de les dones quan arriben als 35-44 anys no només s'estanca sinó que comença a baixar", ha explicat Garcia. La desigualtat més gran entre homes i dones es manifesta a les pensions on la bretxa s'enfila fins al 37,7%. A partir de 55 anys la diferència és del 27,9%.Les dades presentades aquest dimecres mostren que la diferència entre els sous és més alta entre les persones de nacionalitat espanyola (23,4%) en comparació amb els salaris dels nascuts fora de l'Estat (17,7%). Per primera vegada, les xifres mostren que la bretxa salarial de gènere és més alta en les feines a temps parcial (16,3%) que a temps complet (14,3%), un fet especialment preocupant pel sindicat, ja que el 23% de les dones treballen temps parcial.Una altra situació varia en relació amb el 2018 és que la bretxa salarial va augmentar a la indústria, passant del 19% al 19,8%, amb un increment de 800 euros del salari mitjà d'ells i només de 300 el d'elles.El sector industrial, però, és un en els que la diferència de sou és inferior a la mitjana. A l'altre extrem hi trobem els serveis personals, la restauració i la venda on les dones cobren un 33,7% menys de mitjana que els seus companys, és a dir 7.700 euros; o les ocupacions elementals on perceben un 31,8% del salari dels homes. També és alta la diferència entre el personal de l'artesania i qualificat d'indústries manufactureres, on elles cobren un 28,6% menys. En canvi, la més baixa es dóna a la categoria de directius i gerents (12%) on, en general, les dones tenen menys presència.

