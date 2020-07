Preocupació a les Terres de l'Ebre per l'expansió de brots en hospitals

Les Terres de l’Ebre continuen amb sis brots actius de coronavirus i, en les últimes hores, dos d'aquests han experimentat un creixement que ha disparat la xifra de víctimes mortals a la zona. Segons informa Salut, en aquests moments el focus que afecta més persones és l'originat a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, a Tortosa. S'han comptabilitzat ja un total de 19 contagiats, entre els quals quatre persones que han mort en els darrers dies o hores.En segon lloc en ordre de magnitud continua l'originat en un claustre de professors del Perelló, a partir del qual s'han contagiat 14 persones amb una ramificació important a la Ràpita, amb 8 casos). Dos persones afectades per aquest brot continuen hospitalitzades, per bé que la transmissió sembla que ha quedat estabilitzada.A banda, tal com es confirmava aquest dimarts, la Ràpita ha registrat dos brots més. Les autoritats sanitàries han prestat especial interès en les últimes hores en un d'ells, ja que ha provocat, al mateix temps, un brot a l'Hospital Comarcal d'Amposta . Si fa 24 hores el nombre de persones afectades eren 6, aquest dimecres al matí ja s'ha arribat als 10 contagis. Es fa seguiment a una vintena de persones i n'hi ha un d'ells hospitalitzat.L'altre brot es manté estable, amb tres contagis i una quinzena de persones en seguiment. També es manté estable en sis casos el brot originat en una família de Tortosa, que es troba aïllada a Tarragona. Així com el brot, també d’àmbit familiar, de la Raval de Crist, a Roquetes, on hi ha tres positius confirmats.

