Trilla creu que la desescalada havia de ser «una mica més lenta»

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que hauria estat millor una desescalada "una mica més lenta". En declaracions a RAC1 , ha afirmat que això, sumat a un compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a "anar millor". "Ens hagués agradat que hi hagués hagut una mica més de temps amb la desescalada" ha respost en ser pregunta pel fet que Barcelona i Lleida van estar un dia en fase 3.D'altra banda, ha constatat la tendència a "frenar" els contagis però ha instat a esperar uns dies. El doctor també ha avalat que Salut pugui prendre alguna mesura per evitar que grups es reuneixin al carrer durant la nit perquè pot "ajudar a controlar" el virus.Trilla ha explicat que quan abans s'obre la mobilitat i es reprenen els contactes, sempre que no es facin totes les coses bé, "és més fàcil que hi hagi contagis i per tant és possible que el virus tingui major facilitat per poder-se encomanar".Tot i això, ha reconegut que no es podia mantenir el confinament total molt més temps i que era "necessari fer determinada obertura". "Que s'hagués pogut fer més lenta? Millor. Sembla que la decisió va ser fem-ho més ràpidament i això és el que tenim sobre la taula", ha valorat.Pel que fa a la situació actual, ha afirmat que hi ha una "calma tensa" i que a Barcelona hi ha bones notícies segons les dades de casos dels darrers dies però ha insistit que aquestes són encara "provisionals". Trilla ha afirmat que l'experiència de la pandèmia els ha fet aprendre que els números "són sempre difícils" i que hi poden haver retards en la notificació o actualitzacions.Per això, ha fet una crida a la "prudència", tot i que les dades apunten que el número de casos "no ha anat específicament a l'alça". Per això, ha instat a esperar a finals de setmana per acabar de veure la tendència.El doctor creu que si aquesta tendència es confirma seran el resultat no només de les mesures decretades aquest cap de setmana sinó de certes actituds de la gent que van aturar els moviments abans que es decretessin les mesures. Pel que fa a les mesures del cap de setmana, creu que els resultats es consolidaran en el termini d'una setmana. "Aquest cap de setmana serà el moment de començar a avaluar si les mesures decretades tenen un efecte", ha apuntat.D'altra banda, ha vist amb bons ulls que el Departament de Salut pugui prendre algun tipus de mesura per evitar que grups es reuneixin al carrer durant la nit, tal i com ha dit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. Trilla ha valorat que si Salut ha vist un patró de contagi en aquestes situacions, "pot ajudar perfectament a controlar la malaltia". Ha afegit que és un exemple de mesura "selectiva, proporcionada" i ha afirmat que aquestes més quirúrgiques "són molt millor que mesures més grans de quedar-se a casa o tancar determinades àrees".També ha vist amb bons ulls l'increment de PCR anunciat aquest dimarts i ha dit que tot i que previsiblement augmentaran els casos, hi haurà més control i més seguretat. "Són passes en la bona direcció", ha afirmat, tot i que ha dit que entén que pugui ser "criticable" que no s'hagués fet abans.Per últim, ha valorat que no hi ha "cap problema" en convocar eleccions a Catalunya per quan sigui però que "s'haurà d'anar seguint la situació epidemiològica" i si arribat el moment la situació no fos bona no es podrien fer. "Fer una previsió de com estarem a l'octubre em sembla impossible", ha manifestat.

