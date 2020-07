Envien una mare que alletava el fill als vestidors d'una piscina de Montcada

COMUNICAT Des de Montcada Aqua estem convençuts de que la lactància materna és un dret, en primer lloc del nadó, i en... Posted by Montcada Aqua on Dilluns, 13 de juliol de 2020

El poder de les xarxes socials fan que una situació que es produeix en un racó del món arribi a l'altra punta a gran velocitat. No ha fet la volta al planeta, però un post a Facebook de Sandra Zamorano ha disparat els comentaris i comparticions sobre una experiència viscuda, fa uns dies, a la piscina de Montcada Aqua: la van enviar als vestuaris per alletar el seu fill de sis mesos."No soc de compartir aquestes coses i per res del món m'esperava aquesta reacció", explica Zamorano a. Tal com relata, estava gaudint de la piscina de les instal·lacions, acompanyada de la seva mare, es va posar al voral i va donar el pit al seu fill. "Me'l vaig treure i ja està. Una cosa natural", assegura i continua, al cap d'una estona, "va venir un treballador i em va dir si podia anar als vestuaris, perquè podia incomodar a d'altres usuaris".Admet que li va sorprendre i així li ho va traslladar davant les disculpes i "comprensió que deia tenir per la situació". Zamorano va posar dues reclamacions, una "més interna", amb fulls de l'empresa, i una altra de la Generalitat. Garanteix que "ningú" es va queixar mentre donava el pit a la criatura."Porto tota la vida sent sòcia", subratlla i mai havia viscut una experiència així. "Vull que es difongui, perquè la lactància materna "és una cosa natural" i es faci pedagogia, perquè "ara va ser en una piscina, però després pot ser una botiga o un altre lloc", apunta. "La culpa no és meva sinó dels ulls que ho miren", sosté i defensa el seu dret a fer-ho.Montcada Aqua, actualment tancada -com a mínim en l'edició de la notícia- afectada per les mesures de restricció per frenar la propagació del coronavirus a 12 municipis de l'àrea metropolitana, ha emès un comunicat a Facebook en què es disculpa i reconeix la lactància materna "com una cosa que no s’ha d’amagar" i detalla que "mai hi ha hagut cap impediment en disset anys de gestió perquè una mare alleti el seu nadó en el nostre centre esportiu".Per això, atribueix un "malentès" d'aquest treballador per la "interpretació" de la normativa amb la Covid-19. Recalca que "en cap moment es volia prohibir o evitar que la dona pogués donar el pit".Sigui com sigui, l'Associació Espanyola de Pediatria, des del comitè de lactància materna , i "davant la freqüència" d'informacions d'aquest tipus als mitjans de comunicació, precisa que les piscines són espais on es pot alletar i és "responsabilitat de tota la societat permetre que es pugui fer amb llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor