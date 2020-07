Tanquen un casal d'estiu d'infants a Sant Cugat per un positiu de coronavirus

Tanca un altre casal d'estiu a Sant Cugat per un cas positiu de coronavirus - el Club Familiar Singlada va tancar les seves portes fa una setmana per un cas positiu en una de les monitores -. Es tracta del casal infantil de l'Escola Avenç que arreplega a una trentena d'infants d'entre tres i quatre anys. La família d'un dels infants apuntat va avisar al centre aquest dimarts 21 de juliol que el petit havia donat positiu en un test de diagnosi de la Covid-19. L'infant ja no havia anat al casal els últims dies.Segons ha explicat la direcció del centre a, davant d'aquest anunci, el centre va activar tots els protocols establerts i va informar el Departament de Salut del cas i a la resta de famílies amb infants que havien estat en contacte amb el menor contagiat perquè els recollissin i realitzessin una quarantena d'aïllament domiciliari durant 15 dies. El protocol estableix que les famílies s'han de posar en contacte amb els respectius CAP des d'on els comunicaran si s'han de fer les proves PCR o directament respectar un confinament de dues setmanes.Des de l'Escola Avenç han volgut remarcar el compliment de totes les mesures de seguretat i de prevenció de contagi establertes per les autoritats sanitàries durant el desenvolupament del casal; i per aquest motiu, davant la possibilitat de nous casos d'infecció s'ha optat per suspendre el casal per "prudència" a dues setmanes d'acabar.La resta de casals del centre amb infants d'edats més avançades, que no van estar en contacte en cap moment amb el menor positiu, continuaran la seva activitat. L'escola també ha volgut destacar la percepció de "conscienciació col·lectiva de les famílies" a l'hora d'informar-los de la suspensió del casal entenent la situació de pandèmia actual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor