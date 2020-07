El Congrés rebutja les mesures socials per a la reconstrucció

El Congrés ha rebutjat aquest dimecres el document amb mesures socials aprovat per la Comissió per a la Reconstrucció després de la Covid-19, mentre que ha aprovat els altres tres textos amb les conclusions econòmiques, sanitàries i les relatives a la Unió Europea. El text sobre mesures socials ha estat rebutjat per 175 vots contraris enfront 172 de favorables. Ha estat l'únic dels quatre sotmesos a votació que no ha estat aprovat pel ple.Finalment, Vox, que es va retirar de la comissió en el seu tram final, ha reaparegut aquest dimecres al Congrés per votar en contra de tots els dictàmens en el ple, contribuint d'aquesta manera a posar en perill el bloc social i econòmic, que no tenien el suport del Partit Popular.Pedro Sánchez ha vist com naufragava la seva voluntat de sumar dreta i esquerra per avalar el paquet de mesures per a la reconstrucció després de la pandèmia. No ha estat possible sumar les forces que van donar-li suport en la investifura i els partits d edreta en els quatre grans blocs. En l'únic en què Ciutadans ha votat en contra i ERC a favor -el social-, el resultat ha estat negatiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor