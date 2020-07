Un grup d'experts exigeix que també es contractin professionals «no mèdics» per aturar la pandèmia

Una cinquantena de professionals i estudiants de Salut Pública han demanat al Departament de Salut de la Generalitat la contractació de perfils amb formació "no mèdica" per fer front a la pandèmia del coronavirus. El grup, anomenat Acció Salubrista, manifesta que és necessari que es creïn "equips interdisciplinaris" que puguin abordar la crisi de manera transversal i evitar nous brots.En una carta enviada a la conselleria de Salut, exigeixen que no només hi hagi professionals de la medicina o la infermeria en la lluita contra la Covid. També creuen que són necessaris sociòlegs, politòlegs, biòlegs, psicòlegs o farmacèutics, entre d'altres, per tal de prevenir les conseqüències socioeconòmiques, sanitàries i ambientals derivades de la crisi.El grup d'experts creu que la gestió de la pandèmia per part del Departament de Salut "es queda curta". En l'escrit aposten per una "aproximació holística" de la salut, és a dir, que també tingui en compte el conjunt de factors socials i econòmics de la població. Diuen que això és clau per evitar nous brots. Així, defensen una perspectiva social, allunyada de "visions reduccionistes", al·leguen.Els signants de la queixa denuncien per altra banda la precarietat que, afirmen, molts sanitaris han hagut d'afrontar. Defensen haver fet grans esforços per garantir l'atenció mèdica a la població i expliquen que s'han evidenciat les mancances estructurals de la Salut Pública, dotada amb no més d'un 2% del total del pressupost destinat a Salut, asseguren.Per tant, juntament amb la voluntat d'incloure nous perfils professionals en les esferes de treball contra la Covid, aquest grup d'experts de la Salut Pública demana la incorporació de més personal clínic. En aquest sentit, el conjunt de titulats s'ofereix a l'Administració “per a poder treballar i aportar la seva vàlua a la gestió de la crisi”, afirmen. Amb aquestes propostes demanen que és necessari un canvi estructural en el sistema de Salut Pública de Catalunya que garanteixi una major prevenció del virus.

