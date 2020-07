Malestar al PSC per la discriminació a manifestants en la visita del rei a Poblet

FOTOS Felip VI visita el Monestir de Poblet Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Foto: Josep M. Llauradó Previous Next

La regidora del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha assegurat avui en roda de premsa que li sembla "bé" el tour del rei Felip VI arreu de l'Estat espanyol per "donar suport a la població en moments complicats", però que no comparteix la discriminaci ó que van fer els Mossos d'Esquadra, a ordres del Ministeri d'Interior, entre manifestants a l'hora d'accedir a les proximitats del Monestir de Poblet aquest dilluns.Ramos creu que és "normal" la dimensió del dispositiu policial que hi va haver ja que "és el Cap d'Estat". Tanmateix, abans d'afirmar-se "republicana", va detallar que "no em sembla bé que es deixi passar uns manifestants sí i uns altres no", en referència a la delegació de Vox que va poder saludar a Felip VI des d'escassos metres del temple.Pel que fa a la motivació de la visita, considera que es va desplaçar a la Conca de Barberà "perquè la situació a Barcelona era poc prudent, s'està demanant a la població que es quedi a casa".

