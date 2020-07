El creixement de contagis de Covid-19 a Lleida es frena

Els nous positius de Covid-19 a la ciutat de Lleida continuen creixent a la baixa en comparació a la setmana passada . Segons dades del Departament de Salut facilitades per la Paeria, dilluns l'increment de casos respecte la setmana anterior va ser de 100 (un 17%) de manera que la xifra total de positius acumulats va ser de 677.El mateix dia, hi va haver dos CAPs de la capital del Segrià que van registrar menys positius que la setmana anterior, en concret el de l'Onze de Setembre amb 79 casos (10 menys), i el de Rambla Ferran, amb 111 casos (1 menys). Aquestes dades confirmen la frenada de nous positius que es va anunciar dimarts des del govern de la Paeria.El CAP de Lleida ciutat que acumulava més casos positius de covid-19 dilluns era el de l'Eixample, amb 132 (28 més que la setmana passada); seguit pel de Balàfia - Pardinyes, que és el que acumula més casos nous, amb 126 (49 més) i el del Primer de Maig amb 114 (4 més). A banda del de l'Onze de Setembre, els altres dos CAPs que no arriben a acumular un centenar de casos són el de Cappont amb 59 (12 més que la setmana anterior) i Magraners – Bordeta amb 56 (18 més).

