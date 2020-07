Absolts Ibrahim i Charaf després de vuit mesos empresonats per les protestes de la sentència

El jutge ha absolt per falta de proves Ibrahim i Charaf, els dos primers joves jutjats per les protestes de la sentència de l'1-O. Els dos nois van passar vuit mesos en presó preventiva i van ser posats en llibertat a principis de juliol, un cop finalitzat el judici. La Fiscalia i la Generalitat demanaven penes de presó, però finalment l'Audiència de Girona ha acordat l'absolució.Segons ha explicat el bufet d'advocats de Benet Salellas, que ha portat la defensa dels nois, el tribunal conclou que només un agent dels Mossos afirma identificar-los a distància i que, en un "context caòtic", això no és suficient per condemnar-los. "La posada en llibertat ja va ser un bon presagi", ha dit la defensa dels joves.La Fiscalia va mantenir la petició de 9 anys de presó i multes de 7.200 euros acusant els joves d'haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els aldarulls de la nit del 16 al 17 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor