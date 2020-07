Les empreses i comerços del Segrià es reivindiquen

Posar en valor l'economia de proximitat

És el moment d'apel·lar als nostres veïns del barri i de la ciutat Josep Bellera | Bellera Òptica

Alguns dels canvis en el comerç que ha portat la pandèmia han vingut per quedar-se Ferran Alemany | Torrons i Mel Alemany

Una campanya oberta a la participació

Lamalgrat tot. Aquest és el missatge que empreses i comerços del Segrià han volgut transmetre els darrers dies on s'han tornat a aplicar restriccions pel repunt de la pandèmia. Les pimes lleidatanes es reivindiquen en un moment on un nou confinament ha tornat a posar més en valor que mai la importància de l'economia de proximitat i la necessitat de cuidar-la i preservar-la.El confinament perimetral del Segrià i, posteriorment, l'enduriment de les restriccions a Lleida i sis municipis més del Baix Segre, han suposat un innegable impacte social i econòmic per als seus habitants. Ara bé, molts comerciants i empresaris han respost a la situació reivindicant-se i s'han afegit a la campanya “Tinc sort de tenir-te a prop”, impulsada per la Diputació de Lleida.Les petites i mitjanes empreses s’han sumat a la campanya que la Diputació de Lleida , a través del, va presentar ara fa un mes i mig per impulsar l’economia de proximitat dels negocis locals de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran enfront de la crisi provocada per la Covid-19El lema “Tinc sort de tenir-te a prop” vol ser un missatge esperançador que destaca la “sort” que pot representar la proximitat davant d’una situació de crisi com la que li torna a tocar viure al Segrià i, en menor mesura, la Noguera. Pimes com Bellera Òptica de Lleida, Elixirs de Ponent d'Almacelles, la botiga de moda DI9 Dona de Lleida, Torrons i Mel Alemany d'Os de Balaguer, el Grup Presseguer Restaurants de Lleida, Dverd de Vilanova de Segrià o la botiga-taller creatiu Peppa i Punt de Lleida, entre altres, formen part d'aquesta iniciativa que vol posar en valor l’economia de proximitat, el vincle entre productors i consumidors i, en definitiva, la complicitat que s’estableix entre la producció i el consum local.Ho han fet,, donant la cara amb noms i cognoms. És una manera de destacar que durant aquests mesos han estat sempre al peu del canó i de fer una crida a la ciutadania per tal de continuar tenint la seva confiança. Són persones reals com en Josep Bellera, la Maribel Mòdol i l'Aurora Collado, en Gerard Barsalà, la Pepita Novell, en Ferran Alemany, la Laura Garcia Escalé i la Pili Asensio que estan al capdavant de negocis dels sectors comerç, agroalimentació, restauració, serveis i artesania.“És el moment d'apel·lar als nostres veïns del barri i de la ciutat”, explica Josep Bellera, propietari d'una òptica i president de l'Associació de Comerciants de la Zona Alta de Lleida. “Nosaltres som els que continuem aquí. I els demanem que si han de comprar per Internet ho facin en establiments de proximitat”.“Ara toca intentar subsistir”, admet Bellera recordant que la situació és molt complicada. Però considera que una lliçó positiva de la pandèmia ha estat intensificar la relació amb els veïns. “Gent que vivia aquí però que no eren clients i han vist que estem al peu del canó", conclou.També intenta veure el got mig ple, dins de la situació complicada, el responsable de Torrons i Mel Alemany d'Os de Balaguer. “Durant el confinament vam aprofitar per desenvolupar nous productes que ara, davant de la dificultat de fer nous clients, testejarem a través de la botiga on-line”, explica Ferran Alemany. En aquest sentit, reunions virtuals amb clients i l'impuls del comerç electrònic són “canvis que han vingut per quedar-se” i que combinen amb la necessitat de cuidar el client de tota la vida. “És moment d'ajudar-nos els uns als altres”, afegeix.És un missatge coincident per part de la majoria de comerciants i empresaris. “Animem a tothom a consumir productes de proximitat i, especialment, els nostres licors”, explica Gerard Barsala, gerent de l'empresa Elixirs de Ponent d'Almacelles. Pepita Novell, propietària d'un negoci que combina la venda amb els tallers de ganxet i manualitats també ho té clar: “Continuem aquí pel què necessiteu. Animeu-vos a venir”, assegura dirigint-se a la clientela.Aquesta segona fase de la campanya ha tingut especial incidència entre les empreses i el petit comerç del Segrià, comarca amb importants restriccions i amb el confinament actiu a set dels seus municipis. Empresaris que estan compartint els seus vídeos a través de les xarxes socials amb les etiquetesper tal de promocionar els seus negocis, potenciar les vendes i, al mateix temps, fer pujar l'autoestima del territori.Ja des de l'inici, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida pretenia que fos “una campanya on s’hi pugués sumar el major nombre de persones possible” i, per tant, ha convidat a participar-hi tant empresaris com consumidors, així com els gremis, les associacions de comerciants i les pimes. D’aquesta manera, tothom que ho desitgi pot fer arribar la seva versió de l’espot al Patronat de Promoció Econòmica amb el hashtag