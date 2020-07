El govern espanyol sosté que la monarquia «no està en qüestió» tot i els escàndols del rei emèrit

Laa vicepresidenta primera del govern espanyol, Carme Calvo, assegura que la figura del cap de l'Estat "no està en qüestió" i descarta un referèndum sobre la monarquia. Durant la sessió de control i a preguntes de Jon Iñarritu, diputat d'EH Bildu, Calvo ha demanat respecte al marc constitucional i li ha recordat que un debat d’aquestes característiques no es pot abordar "en dos minuts".En aquest sentit, Calvo ha dit que en democràcia es pot parlar de tot però que per afrontar un assumpte d'aquesta profunditat "caldria que els partits polítics d’aquest país fessin un debat en campanya electoral". "No està previst cap referèndum que ens faci desembocar en una reforma de la Constitució d'aquest abast", ha insistit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor