Torra descarta per ara un confinament estricte: «No podem tancar el país»

La gestió que ha fet el Govern dels brots de coronavirus ha capitalitzat la sessió de control a l'executiu al Parlament. En el marc de les crítiques de l'oposició a la Generalitat, Quim Torra ha defensat la gestió sanitària des que Catalunya va recuperar les competències i ha apuntat que no es planteja un nou confinament estricte com el del mes de març sinó mesures eficaces per atendre els brots detectats. "No podem tancar aquest país", ha afirmat en resposta a una pregunta del grup parlamentari de Ciutadans. "Estem mirant com podem anar trobant la manera d'atendre els brots que es presenten", ha afegit.Torra, que defensat que el Govern "ha actuat amb tota la responsabilitat, donant la cara en tot moment i seguint el criteri dels experts", ha definit com a "difícil" la situació a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la vegada, ha celebrat que a la regió sanitària de Lleida la situació s'estigui revertint: "Estem estabilitzant la situació a Lleida i esperem que la cobra pugui baixar". També ha admès com a real la possibilitat de tancar l'oci nocturn arreu del país.El president de la Generalitat ha revelat en la intervenció a la cambra catalana que va ser ell qui va suggerir al Departament de Salut que nomenés Josep Maria Argimon com a secretari de Salut Pública . Argimon, que ocupa el càrrec vacant de Joan Guix dos mesos després de la seva renúncia per motius personals, va prendre possessió del càrrec aquest dimarts i compatibilitzarà aquestes funcions amb les seves responsabilitats a l'Institut Català de la Salut (ICS).Torra també ha destacat que va reclamar a la consellera de Salut, Alba Vergés, que ampliés el nombre de rastrejadors per atendre el control de contagis. La falta de professionals per fer seguiment dels contactes de positius és la principal crítica formulada al Govern en les últimes setmanes.Torra ha mantingut una disputa dialèctica amb els comuns per la gestió de la crisi sanitària. La diputada Jéssica Albiach li ha retret que critiqués el govern espanyol durant l'estat d'alarma i que ara la Generalitat acumuli errors. "Li sembla que el combat contra l'epidèmia és una cursa de retrets. Espero una crítica constructiva", ha respost el president català. "Totes les crítiques que vaig fer al govern central sempre anaven acompanyades de propostes constructives", ha reblat el president català, que també ha rebatut les crítiques del PSC i Ciutadans.

