FOTO El regal de Pilarín Bayés a Laura Borràs en sortir del Suprem

Laura Borràs ha rebut un dibuix de Pilarín Bayés a la sortida del Tribunal Suprem, on aquest dimecres havia de declarar la cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, tot i que s'hi ha negat.El dibuix de la popular caricaturista, que mostra el missatge "Llibertat Laura Borràs", simbolitza la líder de JxCat al Congrés com l'Estàtua de la Llibertat trencant les cadenes que porta a les mans i els peus.Borràs estava citada per declarar al Suprem a Madrid per presumptes irregularitats quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i ha rebut el suport de diverses persones que s'han concentrat amb cartells i pancartes a les portes del Suprem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor