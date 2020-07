Benach recorda al TSJC que els informes dels lletrats del Parlament no són vinculants

L'expresident del Parlament Ernest Benach ha deixat clar aquest matí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la mesa del Parlament no entra mai a valorar els continguts de les iniciatives legislatives que li arriben. Ha detallat que, perquè la mesa pugui qualificar una iniciativa, primer algú l'ha d'haver presentat, ja sigui el Govern o els grups parlamentaris."Els grups són sobirans per presentar les iniciatives que considerin", ha dit Benach a preguntes de la defensa. La mesa, ha detallat l'expresident del Parlament, admet a tràmit la iniciativa i llavors comença la tramitació parlamentària. "Pot ser que una cosa s'iniciï d'una manera i acabi amb matisos o canvis. Forma part de la dinàmica parlamentària", ha apuntat.L'acte d'admissió a tràmit és un "acte parlamentari", segons Benach. A partir que s'admet a tràmit, el protagonisme passa als grups parlamentaris. A preguntes de Judit Gené, Benach ha dit que l'ordre del dia el decideix la junta de portaveus, ni la mesa ni la presidència. Així mateix, l'expresident del Parlament ha dit que els informes i l'assessorament dels lletrats "no obliguen" ni són vinculants. "Històricament han servit i han estat útils i se n'ha fet ús, però no sempre i no només en aquest cas concret que ens ocupa", ha remarcat Benach. "No és obligatori seguir el que diuen els informes dels lletrats", ha afegit.Benach també ha dit que l'alteració de l'ordre del dia per part dels grups parlamentari és "un recurs que s'utilitza". "Està estrictament reglamentada i és una pràctica que és habitual en una legislatura", ha apuntat, i ha dit que és una petició del ple. A preguntes de la defensa d'Anna Simó, Benach ha dit que una iniciativa parlamentària que s'admet a tràmit pot no arribar mai a debat. "Si la junta de portaveus no la inclou a l'ordre del dia pot quedar allà molt de temps", ha apuntat.A preguntes de la Fiscalia, Benach ha admès que perquè el ple pugui alterar l'ordre del dia i introduir-hi la tramitació d'una iniciativa cal que prèviament aquesta hagi estat admesa a tràmit per la mesa. El president del tribunal, Jesús María Barrientos, ha tallat l'interrogatori del fiscal quan aquest li ha volgut preguntar pels plens del 6 i 7 de setembre, perquè el l'interrogatori previ de la defensa -qui ha sol·licitat el testimoni- no s'havia tocat aquest aspecte.[noticia]206233/noticia]Els membres de la mesa van declarar ahir com a acusats al TSJC i van seguir tots la mateixa línia: no volien desobeir el Tribunal Constitucional però tampoc podien censurar el debat al Parlament. En aquest complicat equilibri, Corominas, Simó, Barrufet i Guinó van dir davant del jutge que van complir el reglament de la cambra amb l'objectiu de protegir l'activitat parlamentària i defensar els drets dels diputats a la llibertat d'expressió i iniciativa parlamentària. També van invocar la inviolabilitat, la prerrogativa que protegeix els diputats i que, a ulls de la Fiscalia i del propi tribunal, té límits i no està per sobre de les ordres de la justícia. Aquesta tesi és, de fet, la que va deixar escrita Manuel Marchena en la sentència de l'1-O, un veredicte que sobrevola i condiciona en tot moment el judici que aquesta setmana se celebra al Palau de Justícia de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor