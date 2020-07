​Puigdemont tornarà a trepitjar la Catalunya Nord per fer una conferència a Prada

El líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una conferència el 21 d'agost a la Universitat Catalana d'Estiu que es fa a Prada. L'expresident participarà així en una de les jornades de la Universitat Catalana d'Estiu , que tindrà lloc entre entre el 16 i 23 d'agost. La 52a edició porta el nom de Construir el país en llibertat.Puigdemont acaba de publicar un nou llibre -M'explico- on, en gairebé 700 pàgines, relata dia a dia el procés de la investidura a l'exili, marcat per les desconfiances amb ERC i una part del PDECat –sobretot amb Marta Pascal-, la sensació de "solitud" i les "traïcions" d'Espanya.El seu partit travessa hores intenses mirant de reordenar l'espai neoconvergent amb la mirada posada a unes possibles eleccions a la tardor. Sobre les tensions amb el PDECat, el líder de JxCat assegura que "no ha trencat" amb la formació que encapçala Bonvehí. Alhora assegura que les portes del seu nou partit "estan obertes per a tothom, sense excepcions", que la gent del PDECat s'hi està "incorporant clarament" i que "no hi ha un sentiment de trencament".

