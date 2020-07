Marín manté al govern els dos regidors investigats tot i les revelacions del cas del Consell Esportiu

Núria Marín i el primer tinent d'alcalde, Francesc Belver, en el ple de juliol.

Els dos regidors del PSC investigats pel cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet es mantenen al govern municipal malgrat les revelacions documentades de la causa publicada per NacióDigital . Les forces d'esquerres de l'oposició han exigit a l'alcaldessa, Núria Marín, durant el ple d'aquest dimecres, que els cessi si ells no deixen el càrrec voluntàriament, però el primer tinent d'alcaldia, Francesc Belver, ha respost per ella que, fins que no es pronunciï el jutge, no se'ls retiraran les competències.El cap de l'oposició, Antoni Garcia (ERC), ha denunciat que Marín, "en lloc d'actuar amb transparència i donar explicacions, el que ha fet és amagar-se i fer veure que no afecta al seu govern" i ha asseverat que el seu "silenci és còmplice". "Troba exemplar que hi hagi una caixa opaca, una caixa B, per pagar sobresous, còctels, multes o llibres d'autoajuda, que es defraudi a Hisenda, que es falsifiquin actes del Consell Esportiu?", li ha preguntat, demanant-li que, si creu que ho és, dimiteixi i, si no, destitueixi els dos regidors investigats per aquests fets.Igualment, ha insistit en què, quan arribi el moment processal adequat, l'Ajuntament es personi en el cas, tal com va intentar en el ple de juny amb una moció que va tombar el vot contrari del PSC i l'abstenció de Cs . Garcia ha lamentat que, des del govern municipal, "intenten justificar el que no es pot justificar" i ha denunciat que fa més d'un mes i mig que reclamen la documentació del Consell Esportiu i que Marín es va comprometre a fer arribar el sumari als grups de l'oposició quan hi tingués accés, cosa que no ha ocorregut.La cap de files de L'Hospitalet en Comú Podem, Ana González, ha criticat igualment que "ni l'alcaldessa ni cap membre de l'equip de govern han donat explicacions", motiu pel qual ha reiterat la petició que ho faci "davant la ciutadania" i que l'Ajuntament es personi en la causa, tal com els comuns ja han anunciat que faran com a grup. Igualment, ha reclamat que els regidors investigats deixin el govern municipal: "Que dimiteixin per ètica o que se'ls cessi".De fet, ha recordat que, en cas que finalment siguin absolts, poden recuperar les competències i reincorporar-se, "però de manera preventiva el que cal és apartar-los del càrrec perquè estan gestionant recursos públics". Mentre, ha subratllat, s'està intentar donar una "sensació de normalitat que no existeix" i "la imatge de la ciutat està quedant greument afectada".L'alcaldessa ha declinat referir-se a aquesta qüestió i ha deixat que s'expliqués tota l'estona Belver des del seu costat -tot i que el ple era telemàtic-, el qual s'ha referit només a Garcia en la seva rèplica: "S'ha erigit en jutge i vostè no és el jutge". En aquest sentit, ha avisat que el govern municipal farà "el que digui la justícia i se li donarà tota les facilitats", ja que, "de transparència, aquest govern en té tota", i ha defensat a capa i espasa la presumpció d'innocència, tot i que la documentació que ha transcendit assenyala a conductes irregulars: "Els meus companys tenen tot el dret del món a defensar-se i que se'ls respecti".Belver ha destacat que, segons l'atestat policial, el Consell Esportiu no entregava la documentació que pertocava a l'Ajuntament perquè aquest fiscalitzava cadascuna de les factures, cosa que evidenciaria que "aquesta administració és força seriosa i rigorosa" i, per la resta, ha reclamat esperar a que parli el jutge. "Esperem, les coses tenen el seu camí, això acabarà amb una sentència i un pronunciament. Quan això passi, actuarem", ha afirmat, sense aclarir perquè no comparteix el sumari del cas, i ha recordat que el codi ètic del PSC s'activa a partir del moment en què s'imputen formalment els militants, cosa que pot passar a partir del setembre, quan declarin davant del jutge.Al seu torn, el cap de files de Cs, Miguel García, s'ha limitat a constatar una "crisi de confiança entre membres del govern", sense mullar-se en el fons, malgrat reconèixer que "s'atribueixen fets greus al PSC que afecten a una entitat important" que recomanarien una "reformulació del Consell Esportiu" per evitar que alimentés una "possible xarxa cllentelar" Tot i això, ha defensat de nou la presumpció d'innocència i ha reclamat "no fer polítiques partidistes" amb el cas.La regidora del PP, Sonia Esplugas, ha reconegut que la documentació publicada de la causa "resulta preocupant, més quan és un cas que afecta a la gestió municipal" i ha lamentat que Marín "hauria hagut de ser més contundent, ja que "la presumpció d'innocència hi ha de ser per a tots, però hi ha moments en què ha donat una falsa sensació que aquí no ha passat res". En aquest sentit, ha demanat explicacions del motiu pel qual es manté en el càrrec el director del Consell Esportiu, malgrat estar sent investigat junt amb els dos regidors.Un d'ells, de fet, ha pres la paraula, però sense entrar en el fons de l'assumpte, ha dit, per recomanació dels advocats. Ha estat el tinent d'alcaldia Cristian Alcázar per defensar la innocència tant d'ell com dels altres investigats. "Som bones persones, gent honesta i honrada", s'ha limitat a afirmar.Segons la documentació que va publicar en exclusiva, la denúncia emesa pel també regidor del PSC Jaume Graells i la investigació de la UDEF apunta a que Cristian Alcázar va firmar actes falsificades d'assemblees del Consell Esportiu que no van tenir lloc per justificar davant la Generalitat prop de mig milió d'euros que s'amagaven a l'Ajuntament i a les entitats membres de l'entitat. Aquests recursos conformarien una caixa B des de la qual es pagarien retribucions i sobresous en negre , així com llibres personals comprats a Amazon o tiquets de cocteleries.De la mateixa manera, la Policia Nacional espanyola investiga si el fins fa dos mesos regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, es va arreglar un acomiadament per valor de 47.147,6 euros quan era director de l'entitat i pocs mesos abans de ser fitxat com a assessor per l'Ajuntament. Alcázar, a més de firmar els documents que blanquejaven la comptabilitat opaca, hauria pogut cobrar 7.450 euros en negre de dietes falses , segons els registres en mans de la UDEF.

