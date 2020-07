L'exlletrat major del Parlament admet que la mesa no havia d'entrar en el fons de les iniciatives

L'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona ha declarat aquest matí com a testimoni al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el judici contra la mesa del Parlament. A preguntes de la defensa, Bayona ha admès que l'actuació general de la mesa històricament passa per "no entrar en el fons de la iniciativa" que li arriba, i únicament ha de verificar que es compleixen els requisits formals de les pròpies iniciatives. "El propi TC ha ressaltat sempre que la iniciativa parlamentària forma part del dret a la participació política en caràcter general", ha dit el lletrat.L'admissió a tràmit, ha detallat Bayona, suposa l'inici d'un procediment parlamentari, que pot acabar de diverses maneres. "El text d'una iniciativa quan es presenta pot variar un cop és aprovada pel ple. El possible problema de constitucionalitat d'una iniciativa es pot resoldre durant la tramitació", ha dit. Aquests arguments també els van esgrimir els acusats durant les declaracions d'ahir.Bayona ha admès també que, d'acord amb el reglament, la mesa no pot impedir una ampliació de l'ordre del dia que ha demanat el ple. "No és competència de la mesa", ha apuntat el lletrat. També ha dit que en les al·legacions que es presentaven al TC es defensava la posició del Parlament i ha dit que, personalment, hi podia estar "més o menys d'acord". "Enteníem que era bastant desproporcionat impedir d'arrel la tramitació d'una iniciativa quan pot ser modificada durant la tramitació", ha apuntat. Els lletrats, ha dit, actuen amb independència de criteri i, en aquell cas, no van rebre cap instrucció de la mesa. "Vam intentar convèncer el TC i fer-li veure que aplicar el deure de compliment en la fase d'iniciativa era problemàtic perquè podia entrar en contradicció amb la seva pròpia doctrina", ha apuntat.L'exlletrat major ha explicat com funciona l'admissió a tràmit i qualificació que fa la mesa del Parlament de les iniciatives que li arriben. "La mesa no té capacitat de control polític ni de contingut sobre les iniciatives", ha dit l'actual lletrat de la cambra. Bayona ha explicat que no és funció del ple admetre iniciatives, sinó que aquesta és una funció de la mesa. El lletrat ha recordat un precedent del 2009 d'una iniciativa en relació al procés que va ser rebutjada per la mesa, però detalla que era una iniciativa legislativa que tenia unes característiques especials.Bayona ha recordat també diverses sentències del Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucionals diverses resolucions relacionades amb el procés. "El TC a vegades ens avança les decisions que pren", ha admès, i ha detallat que els informes dels lletrats els pot demanar la presidenta del Parlament, la mesa com a òrgan col·legiat o el propi secretari general de la cambra. Bayona ha explicat també que la resolució del Parlament de ratificació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent va provocar la primera querella contra la mesa i ha apuntat que els lletrats van advertir dels riscos d'incloure aquest punt a l'ordre del dia.A preguntes del fiscal Pedro Ariche, Bayona ha explicat que la llei del referèndum va ser registrada al Parlament durant l'estiu de 2017 i va estar un temps aturada fins que va arribar a la mesa. "La presidenta deia que ho volia estudiar a fons", ha apuntat el lletrat. Bayona ha dit que no és habitual que els grups instin la mesa a admetre a tràmit una iniciativa. Sobre els plens del 6 i 7 de setembre, Bayona ha apuntat que la mesa es va convocar el mateix dia abans d'iniciar-se la sessió. "No és habitual que es faci el mateix dia, però tampoc és una excepció. A vegades passa que abans de començar un ple es reuneix la mesa", ha detallat.Aquell dia, Bayona i Xavier Muro, secretari general del Parlament, van presentar un escrit a la mesa "per convicció personal" en relació a les lleis de desconnexió. Tots dos tenien advertiments del TC sobre la necessitat d'aturar les iniciatives d'impuls al procés. "Vam advertir a la mesa que la tramitació d'aquelles iniciatives podia donar lloc a actuacions del TC", ha apuntat. Sobre la llei del referèndum, es va admetre a tràmit al matí i el ple va demanar alterar l'ordre del dia per poder-la tramitar.Pel que fa al nomenament de la sindicatura electoral, Bayona ha dit que també es va admetre a tràmit a la mesa. Els lletrats van advertir que el desenvolupament de les lleis de desconnexió també podia xocar amb els requeriments del TC. EL 4 d'octubre, després del referèndum, també es va advertir els membres de la mesa. Sobre la declaració d'independència del 27 d'octubre, Bayona ha reiterat que els lletrats van tornar a advertir els membres de la mesa que tot plegat podia tenir conseqüències jurídiques. "Només es va votar la part dispositiva, però els funcionaris del Parlament vam decidir no assistir en aquell ple", ha dit. A preguntes de Vox, Bayona ha recordat que els informes dels lletrats "no són vinculants" i no sempre se segueixen.Els membres de la mesa van declarar ahir com a acusats al TSJC i van seguir tots la mateixa línia: no volien desobeir el Tribunal Constitucional però tampoc podien censurar el debat al Parlament. En aquest complicat equilibri, Corominas, Simó, Barrufet i Guinó van dir davant del jutge que van complir el reglament de la cambra amb l'objectiu de protegir l'activitat parlamentària i defensar els drets dels diputats a la llibertat d'expressió i iniciativa parlamentària. També van invocar la inviolabilitat, la prerrogativa que protegeix els diputats i que, a ulls de la Fiscalia i del propi tribunal, té límits i no està per sobre de les ordres de la justícia. Aquesta tesi és, de fet, la que va deixar escrita Manuel Marchena en la sentència de l'1-O, un veredicte que sobrevola i condiciona en tot moment el judici que aquesta setmana se celebra al Palau de Justícia de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor